İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

23.04.2026 20:57
ABD Başkanı Trump ateşkesi süresiz uzattığını açıklarken, İran'ın başkenti Tahran'ın patlama sesleri duyuldu. İran medyası, İran'ın batısında ve doğusunda hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı koyduğunu yazdı. Saldırıyı kimin yaptığı bilinmezken, İsrail ordusu İran'a saldırmadıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi süresiz olarak uzattığını açıklamasından günler sonra korkulan oldu. İran’ın başkenti Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

TAHRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

İran medyasından Mehr, ülkenin doğu ve batı bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girerek saldırılara karşılık verdiğini bildirdi. Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

İSRAİL'DEN "BİZ SALDIRMADIK" AÇIKLAMASI

Saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmazken, İsrail ordusundan açıklama geldi. İsrail yetkilileri, İran’daki patlamalarla bir ilgilerinin olmadığını ve herhangi bir operasyon düzenlemediklerini savundu. Bölgedeki gerilim devam ederken, saldırının ateşkes sürecini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. ABD'li yetkililer de ateşkesin durumunda değişiklik olmadığını söyledi.

TRUMP ATEŞKESİN UZATILDIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran ile daha önce varılan ateşkesin taraflar arasındaki görüşmelerde bir sonuca varılana kadar uzatıldığını ancak Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının devam edeceğini belirterek, "Ordumuzun ablukayı sürdürmesine, her bakımdan tetikte kalmasına ve görüşmeler bir sonuca varana kadar ateşkesin uzatılmasına yönelik talimat verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Pisrailin işi olabilir mi 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 21:12:10.
