UEFA\'dan Arda Turan\'a ceza

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shakhtar Donetsk forması giyen Isaque, Konferans Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar maçında rakibinin yüzüne düşmesi sonrası kafa travması yaşamış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. UEFA, yaşanan sakatlığın ardından Shakhtar Donetsk'e ve Arda Turan'a ceza verdi. İşte detaylar...

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup etmişti. 

ISAQUE SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Sport'ta yer alan habere göre; Ukrayna ekibinin yıldız oyuncusu Isaque, 5. dakikada kafa travması yaşamış sağlık heyetinin müdahalesi sonrası oyuna devam etmişti. Ancak 19 yaşındaki futbolcu 24. dakikada daha fazla sahada kalamamış ve oyundan çıkmıştı.

SHAKHTAR DONETSK VE ARDA TURAN'A CEZA

UEFA, "Oyuncularda ciddi sakatlık durumunda uygulanması gereken prosedürlere uyulmaması - Sarsıntı Protokolü İhlali" maddesinden Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'a ayrı ayrı ceza verdi.

UEFA, Shakhtar Donetsk'e 10 bin euro, Arda Turan'a ise 20 bin euro para cezası verdi. Öte yandan kulübe, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline yönelik sarsıntı eğitimi düzenleme zorunluluğu getirildi. Ayrıca Shakhtar Donetsk "Spor etkinliklerine uygun olmayan mesaj iletilmesi" maddesinden de 20 bin euro para cezası aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
Eğirdir Gölü’nde Doğal Yürüyüş Yolu Eğirdir Gölü'nde Doğal Yürüyüş Yolu
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu
İki çocuğunun annesini boğazından vurarak katletti İki çocuğunun annesini boğazından vurarak katletti
Mardin’de kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı Mardin'de kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

22:51
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’den günler sonra ilk açıklama
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den günler sonra ilk açıklama
22:36
Dolmabahçe’de sürprize yer yok Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
21:55
CHP’lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel’den ilk yorum
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum
21:35
Samsunspor’u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi
Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi
21:29
Bahçeli’den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür
Bahçeli'den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür
21:16
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
23.04.2026 22:59:07
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.