Ermenistan\'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan\'dan açıklama var

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da skandal görüntüler kaydedildi. Taşnak Partisi'nin seçim gösterisinde bir grup hadsiz, Türk bayrağını ateşe verdi. Görüntülerin yayılmasının ardından Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan tepki geldi.

PAŞİNYAN'DAN AÇIKLAMA

Armenpress’e yaptığı açıklamada, Paşinyan’ın bu tür eylemleri “sorumsuz ve kabul edilemez” bulduğunu aktardı. Açıklamada, uluslararası alanda tanınan bir devletin bayrağına yönelik bu tür davranışların gerilim yaratacağı, Paşinyan'ın özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka türlü değerlendirilemeyeceğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir ülkenin, hele ki komşu bir ülkenin bayrağını yakmak anlamsız, utanç verici ve şiddetle kınanması gereken bir eylemdir. Bu tür sefilce provokasyonlar ise barışa ve geleceğe karşı yapılmıştır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Ermenistan Soruşturma Komitesi ve Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, eyleme katılan kişilerle ilgili hukuki sürecin takip edildiğini açıkladı.