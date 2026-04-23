Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var

23.04.2026 23:58
Ermenistan’da Taşnak Partisi'nin seçim gösterisinde skandala imza atıldı. Bir grup, Türk bayrağına alçakça saldırı düzenleyerek yaktı. Tepki gösteren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, olayı “kışkırtıcı ve kabul edilemez” olarak nitelendirirken, soruşturma başlatıldı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da skandal görüntüler kaydedildi. Taşnak Partisi'nin seçim gösterisinde bir grup hadsiz, Türk bayrağını ateşe verdi. Görüntülerin yayılmasının ardından Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan tepki geldi.

PAŞİNYAN'DAN AÇIKLAMA 

Armenpress’e yaptığı açıklamada, Paşinyan’ın bu tür eylemleri “sorumsuz ve kabul edilemez” bulduğunu aktardı. Açıklamada, uluslararası alanda tanınan bir devletin bayrağına yönelik bu tür davranışların gerilim yaratacağı, Paşinyan'ın özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka türlü değerlendirilemeyeceğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir ülkenin, hele ki komşu bir ülkenin bayrağını yakmak anlamsız, utanç verici ve şiddetle kınanması gereken bir eylemdir. Bu tür sefilce provokasyonlar ise barışa ve geleceğe karşı yapılmıştır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Ermenistan Soruşturma Komitesi ve Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, eyleme katılan kişilerle ilgili hukuki sürecin takip edildiğini açıkladı.

Nikol Paşinyan, Ermenistan, Dünya, Son Dakika

2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
İran’ın Hürmüz’deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
Atamızın armağanı 23 Nisan’ın tarihsel yolculuğu TBMM’nin açılışından dünya çocuklarına Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

23:36
Ertuğrul Doğan iki yeni transferi duyurdu
Ertuğrul Doğan iki yeni transferi duyurdu
22:51
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’den günler sonra ilk açıklama
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den günler sonra ilk açıklama
22:36
Dolmabahçe’de sürprize yer yok Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
21:55
CHP’lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel’den ilk yorum
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum
21:16
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
20:57
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu
