Beştepe\'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey\'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

23.04.2026 08:39
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğluna uzandığını ifade eden Saral, "Maalesef bulgular bu cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor." dedi.

5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, dikkat çeken ifadeler kullandı.

SORUŞTURMADA OKLAR YENİDEN AYNI İSİMDE

Eski Vali Tuncay Sonel’in tutuklanması ve olay döneminde kullandığı aracın DNA incelemesi için İstanbul’a gönderilmesiyle birlikte dosyada yeni bir aşamaya geçildi. Bu gelişmelerin ardından kamuoyunda tartışmalar yeniden alevlenirken, soruşturmanın odağı bir kez daha Sonel’in oğlu oldu. Sürece ilişkin en üst düzey değerlendirme ise Cumhurbaşkanlığı cephesinden geldi.

“ESKİ VALİNİN OĞLUNUN İSMİ İŞARET EDİLİYOR”

Trabzon’da yerel basına konuşan Saral, olayın kamuoyunda yarattığı etkiye dikkat çekerek sürecin hassasiyetine vurgu yaptı. "Kamuoyunda, medyada gördüğümüz olay bizi derinden sarstı. Umuyorum ki doğru değildir... Söylenenler, yaşananlar çok üzücü, çok acı verici. Ortada neticede bir kızımızın katli söz konusu. 6 yıl öncesinde olan bir olay. Maalesef bulgular bu cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor. Bu şekilde bir eski valinin de oğlunun bu cinayete isminin işaret ediliyor olması... O yöne doğru sorgulamalar, yeniden dosyada bazı insanların sorgulanması... İfadeleri alındıktan sonra çok net bir şekilde ortaya konulacak." sözleriyle dosyanın geldiği noktayı özetledi.

“KİM OLURSA OLSUN ADALETTEN KAÇAMAZ”

Saral, açıklamasında adalet vurgusunu öne çıkararak hiçbir kişinin ayrıcalıklı olmayacağını belirtti. "Adalet Bakanlığımız doğru olanı yapıyor. Kim olursa olsun, devletin en üst kademesindeki kim varsa... Göstergeler, bulgular onu ortaya koyuyorsa kim olursa olsun adaletten kaçamaz. Adalet bir devletin denidir... İnşallah umuyoruz ki öyle olmamıştır ama eğer böyle bir şey varsa, adalet ne diyorsa, o babamızın da oğlu olsa, kimin oğlu olursa olsun eğer böyle bir cinayet işlenmişse... Bu maşeri vicdanı ciddi şekilde rahatsız eder. Adaletin kestiği parmak acımaz. Kim olursa olsun o babanın da, o yetkilinin de oğlunun... kim olursa olsun adalete teslim edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCIYA GÜVEN MESAJI

Soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun süreci kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Saral, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı arkadaşımız da bütün geçmişteki o süreçleri, yakinen ortadaki bulguları incelemek suretiyle sonuna kadar bu işin üzerine gideceğini söylüyor" diyerek dosyanın titizlikle incelendiğini ifade etti.

