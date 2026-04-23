Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

23.04.2026 14:01
A Milli Takım’ın yıldız ismi Arda Güler, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Real Madrid’de forma giyen genç oyuncunun tedavi sürecinin ardından Dünya Kupası’na hazır hale gelmesi hedefleniyor.

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Real Betis ile oynanacak maç öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda sakatlık yaşadı.

Yıldız futbolcunun sakatlığına ilişkin Real Madrid resmi açıklama yaptı. Kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde genç oyuncunun sağ biceps femoris kasında sakatlık tespit edildiği bildirildi.

SEZONU KAPATTI

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Arda Güler’in sezonu kapattığı öğrenildi. 21 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, durumunun gelişimine göre takip edileceği ifade edildi.

CİDDİ BİR RİSK BULUNMUYOR

Çıkan bilgilere göre Arda Güler’in uzun vadeli ciddi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Genç oyuncunun 2026 Dünya Kupası’na kadar tamamen iyileşmesinin beklendiği kaydedildi.

MİLLİ TAKIMA YETİŞEBİLİR

Arda Güler’in, 13 Haziran’da Türkiye ile Avustralya arasında oynanması planlanan karşılaşmada forma giyme ihtimalinin olduğu belirtildi. Bu sezon 50 maçta görev alan milli futbolcu, 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu son olarak 21 Nisan 2026’da oynanan Alavés mücadelesinde sahaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA

Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Olmasa da sorun değil. Milli takımda bir halta yaramıyor zaten 11 38 Yanıtla
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    sen oyna onun yerine 3 3
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Tıfıl Messi ama bizim çocuk. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
