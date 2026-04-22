Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

22.04.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dikkat çeken bir paylaşım yaparak Fenerbahçe yönetimini ve futbolcuları eleştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konya spor ile karşılaşan Fenerbahçe, uzatmalara giden maçın 120+2. dakikasında Jevtovic’in penaltı golüne engel olamayarak turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekibin bu beklenmedik vedası sonrası spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabı üzerinden kulüp yönetimini ve planlamayı sert bir dille eleştirdi.

''HATALAR ZİNCİRİ BEŞİKTAŞ MAÇIYLA BAŞLADI''

Dilmen, elenmenin faturasını sadece sahada oynanan oyuna değil, daha önce alınan kararlara kesti. Beşiktaş ile oynanan kupa maçında bazı oyunculara verilen özel izni eleştiren ünlü yorumcu, "Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda oynadığımız Beşiktaş maçında 3-4 kilit oyuncuya izin verildi. Bu karar, bizi kupada zorlu bir deplasmana gitmek zorunda bıraktı. Ligde şampiyonluğun henüz garanti değilken böyle bir risk nasıl alınır?" dedi. 

''RAKİPLER EVİNDEYKEN FENERBAHÇE DEPLASMANDA''

Kupa statüsüne ve fikstür avantajlarına da değinen Dilmen, "Dört büyüklerden üçü çeyrek final maçlarını kendi sahalarında oynarken, Fenerbahçe deplasmana gitmek durumunda kaldı. Böyle bir planlama hatası kabul edilemez." sözlerini sarf etti. 

''HAYIRLISI!''

Kupadan elenmenin üzüntüsünü dile getiren Dilmen, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinin önemine vurgu yaparak, "Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!" ifadelerini kullandı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:05:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.