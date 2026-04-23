İran\'ın dini lideri Mücteba Hamaney\'den günler sonra ilk açıklama

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, günlerdir süren sessizliğini bozarak ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplumdaki birlik ve beraberliğin düşman üzerinde kırıcı bir etki yarattığını savunan Hamaney, ulusal güvenliğin korunması için bu dayanışmanın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

HAMANEY: DÜŞMANDA KIRILMA MEYDANA GELDİ

ABD'nin medya yoluyla psikolojik bir operasyon yürüttüğünü belirten Hamaney, halkın zihin ve ruh sağlığının hedef alındığını ifade etti. Hamaney şunları söyledi: "Toplumumuz arasında oluşan tuhaf birliğin etkisiyle, düşmanda kırılma meydana gelmiştir. Bu nimetin fiili şükrüyle, uyum daha da artmış ve çelik gibi sağlamlaşmış; düşmanlar ise daha alçak ve küçücük hale gelecektir.

"BİRLİK VE ULUSAL GÜVENLİĞE ZARAR VERMEYİ AMAÇLIYORLAR"

Düşmanın medya operasyonları, halkın zihin ve ruhlarını hedef alarak, birlik ve ulusal güvenliğe zarar vermeyi amaçlamaktadır; bizim ihmalkârlığımızla bu uğursuz niyetin gerçekleşmesine izin vermemeliyiz."

PEZEŞKİYAN: HEPİMİZ DEVRİMCİYİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, ülkesinde "sertlik yanlıları" veya "ılımlı" diye bir ayrımın olmadığını belirterek birlik mesajı verdi. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın İran içerisinde siyasi liderlik çekişmesi olduğunu öne sürdüğü ifadelerine karşılık verdi.

İran Cumhurbaşkanı, "İran’da 'sertlik yanlıları' ya da 'ılımlı' yoktur. Hepimiz 'İranlı' ve 'devrimciyiz'. Millet ile devletin demir gibi birliğiyle, ülke liderinin talimatlarına tam bağlılıkla saldırgan suçluyu pişman edeceğiz. Tek Tanrı, tek millet, tek lider ve tek yol, o da canımızdan aziz İran'ın zafer yoludur." ifadelerini kullandı.

Aynı mesajı, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

TRUMP: İRAN, LİDERİNİN KİM OLDUĞUNU ANLAMAKTA ÇOK ZORLANIYOR

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran içinde bir liderlik savaşı yaşandığını öne sürmüştü.

Trump, "İran, liderinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor. Gerçekten bilmiyorlar. İç çekişme, savaş alanında kötü şekilde kaybeden ‘sertlik yanlıları’ ile hiç de o kadar ılımlı olmayan (ama saygı kazanan!) ‘ılımlılar’ arasında çılgınca bir şekilde sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.