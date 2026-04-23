Brent petrol yeniden 100 doları geçti - Son Dakika
Brent petrol yeniden 100 doları geçti

Brent petrol yeniden 100 doları geçti
23.04.2026 21:16
İran'ın başkenti Tahran'da patlama seslerinin duyulmasıyla birlikte brent petrol aniden uçuşa geçti. Ateşkesin bozulması endişelerine paralel olarak yaklaşık yüzde 3 değer kazanan brent petrolün varil fiyati 105 dolar seviyesine dayandı.

İran’ın başkenti Tahran’da duyulan patlama sesleri ve hava savunma sistemlerinin devreye girmesi, küresel piyasalarda jeopolitik riskleri zirveye taşıdı.

BRENT PETROL 105 DOLAR SEVİYESİNDE

Bölgedeki ateşkesin bozulduğuna dair endişelerin artmasıyla birlikte brent petrolün varil fiyatı aniden yükselişe geçerek yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Bu sıçramayla birlikte petrol fiyatları 105 dolar seviyesine kadar ulaşarak son dönemin en yüksek rakamlarından birini gördü.

Enerji koridorlarındaki belirsizlik, özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki arz güvenliğini tehdit ederken yatırımcıların "güvenli liman" arayışını hızlandırdı. Analistler, bölgedeki askeri hareketliliğin devam etmesi durumunda enerji fiyatlarındaki baskının artabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Piyasalar şimdi Tahran’dan gelecek resmi açıklamalar ve çatışmanın seyrine kilitlenmiş durumda.

BRENT PETROLDA "HÜRMÜZ BOĞAZI" ETKİSİ

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçse de İran'ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar seviyesine taşıdı.

Ateşkesin korunabileceğine yönelik beklentiler fiyatlardaki yükselişi sınırlarken, Orta Doğu'daki gerilim ve çelişkili açıklamalar petrol piyasalarında oynaklığı artırarak fiyatların yeniden 100 dolar seviyesine yükselmesine yol açtı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile tırmanan çatışma nedeniyle küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artışla 465 milyon 700 bin varil düzeyine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Son Dakika Güncel Brent petrol yeniden 100 doları geçti - Son Dakika

Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
Eğirdir Gölü’nde Doğal Yürüyüş Yolu Eğirdir Gölü'nde Doğal Yürüyüş Yolu
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
Van semalarında görsel şölen Van semalarında görsel şölen
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

20:57
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuluyor
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
20:48
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
20:02
Bakan Çiftçi’den “CHP“ açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
19:18
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı”
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Özgür Özel ile görüşür müsünüz“ sorusuna net yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
18:39
“Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi“ iddiası
"Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi" iddiası
SON DAKİKA: Brent petrol yeniden 100 doları geçti - Son Dakika
