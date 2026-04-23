Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir\'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, beraberindeki heyet ve öğrencilerle birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Bakan Tekin, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.

"DÜŞÜNEN, ÜRETEN VE DEĞER KATAN BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ"

Ziyaret kapsamında Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Tekin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk; Milletimizin iradesinden doğan yüce meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurundayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle nisan ayı boyunca Maarif'in kalbinde çocuk temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik. Zamanın ruhunu kavrayan köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir.

Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde çocuklarımızın, ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak bir idrak ve bir şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun"