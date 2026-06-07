A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi 2'de 2 yaptı

A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi 2\'de 2 yaptı
07.06.2026 02:52
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 yendi. Milliler, Kuzey Makedonya'nın ardından Venezuela'yı da yenerek Dünya Kupası öncesi moral depoladı. Ay-yıldızlılar, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de Avustralya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geldi. ABD'de oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız, 2-1 kazandı.

VENEZUELA MAÇA GOLLE BAŞLADI

Venezuela 13. dakikada öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Mendoza ceza sahasına yaklaştı, açısını düzeltip ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

SKORA DENGE GETİRDİK

Bizim Çocuklar, 44. dakikada eşitliği yakaladı. Arda Güler sağ kanattan kazanılan kornerde topun başına geçti. Arda'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu savunma son anda önledi, boşta kalan topu Barış Alper Yılmaz ağlara yolladı.

A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi 2'de 2 yaptı

İKİNCİ YARININ BAŞINDA ÖNE GEÇİYORUZ

Ay-yıldızlılar 54. dakikada skoru 2-1 yaptı. Arda Güler'in pasını kontrol eden Yunus, ceza sahası dışında önünde seken topu çok iyi bir şutla ağlara yolladı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ 2'DE 2

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Bizim Çocuklar kazanarak Kuzey Makedonya'nın ardından Venezuela'yı da mağlup etti. Millilerimiz, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de Avustralya ile karşılaşacak.

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Son Dakika Spor A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi 2'de 2 yaptı - Son Dakika

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