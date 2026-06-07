Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2\'de duyurdu

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde başkan adayı Hakan Safi; Luis Suarez, Merih Demiral, Mason Greenwood'un ardından anlaşmaya vardığı bir oyuncuyu daha açıkladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE ANLAŞILDI

Hakan Safi, Serie A devi Inter'de forma giyen 31 yaşındaki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

HAKAN SAFİ CEPHESİNDEN PAYLAŞIM

Hakan Safi'nin seçim kampanyası hesabından, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki şampiyonluk kutlamaları sırasında açtığı ve sosyal medyada akım haline gelen "Made in Romania" şarkısı paylaşıldı.

MENAJERİNDEN DOĞRULAMA

Öte yandan milli oyuncunun menajeri de "Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız.'' sözleriyle anlaşmayı doğruladı.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 30 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.