Aziz Yıldırım'ı çıldırtan tezahürat - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ı çıldırtan tezahürat

08.06.2026 09:38
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Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi aleyhine yapılan tezahüratlara müdahale etti. "Ya şu kapıyı bir kapatın ya" diyerek sloganların geldiği bölüme tepki gösteren Yıldırım, "Onlara hakaret ederseniz yanlış. Onlar bizim, yabancı değil ki" sözleriyle birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ardından başkanlığa geri dönen Aziz Yıldırım, seçim gecesine damga vuran bir tavır sergiledi.

TEZAHÜRATLARDAN RAHATSIZ OLDU

Oy sayımının ardından kongre alanında bazı taraftarlar tarafından Ali Koç ve Hakan Safi aleyhine tezahüratlar yapılmaya başlandı. Yaşananları fark eden Aziz Yıldırım, destekçilerine tepki göstererek sloganların durdurulmasını istedi.

"ŞU KAPIYI BİR KAPATIN"

Tezahüratların devam etmesi üzerine Aziz Yıldırım'ın çevresindekilere dönerek, "Ya şu kapıyı bir kapatın ya" dediği görüldü. Yıldırım'ın daha sonra taraftarlara birlik ve beraberlik mesajı verdiği anlar dikkat çekti.

"ONLAR BİZİM"

Ali Koç ve Hakan Safi'yi hedef alan sloganlara karşı çıkan Aziz Yıldırım, "Ben yarın bir gün bir ve beraber olalım diyeceğim. Onlara hakaret ederseniz yanlış bunlar. Onlar bizim. Onlar yabancı değil ki" ifadelerini kullandı.

KONGREDE ALKIŞ ALDI

Aziz Yıldırım'ın rakiplerine yönelik olumsuz tezahüratlara izin vermemesi ve birlik çağrısı yapması kongrede bulunan üyeler tarafından alkışlarla karşılandı. Yıldırım'ın açıklamaları, seçim sonrasında camiada ortak hareket edilmesi gerektiği yönünde bir mesaj olarak değerlendirildi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Hakan Safi, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ı çıldırtan tezahürat - Son Dakika

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