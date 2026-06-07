James Rodriguez'e Antonella Petro'dan destek - Son Dakika
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James Rodriguez'e Antonella Petro'dan destek

07.06.2026 06:01
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Kolombiya'nın kaptanı James Rodriguez, fotoğraf isteğini reddettiği için eleştirildi, Antonella destek verdi.

Kolombiya Milli Takımı'nın Dünya Kupası öncesi uğurlama töreninde, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kızı Antonella'nın (17) fotoğraf isteğini görmezden geldiği iddiasıyla eleştirilen milli futbolcu James Rodriguez, tepkilerin ardından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro ve kızı Antonella, başkent Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda Kolombiya Milli Takımı için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Petro ve kızı Antonella'nın oyunculara hediye takdim ettiği sırada, milli takım kaptanı James Rodriguez'in, Antonella'nın "James, seninle bir fotoğraf çektirebilir miyim?" şeklindeki talebine karşılık vermemesi, Kolombiya'da tartışmalara yol açtı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Rodriguez'in söz konusu davranışı eleştiri konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü, Antonella Petro'nun fotoğraf talebinin James tarafından görmezden gelindiğini savunarak futbolcuyu eleştirirken, bazı kullanıcılar ise görüntülerin bağlamından koparılarak yorumlandığını ileri sürdü.

Antonella ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Rodriguez'e yönelik eleştirilere karşı çıkarak Kolombiya Milli Takımı'nın "gönülden" desteklenmesi çağrısında bulundu.

Rodriguez'in çocukluğundan bu yana idolü olduğunu belirten Antonella, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm hayatım boyunca kutladığım ilk gol senindi James. 2014 Dünya Kupası'nda Uruguay'a attığın o vole golünü asla unutmayacağım. Çocukken sana birçok mektup yazdım. Milli takımımızı birlik içinde desteklemeliyiz. Sahada hepimiz tek bir ülkeyiz. Burada hepimiz sizleri kollarımızı açarak bekliyoruz. Umarım bir gün seninle fotoğraf çektirme hayalim gerçekleşir. Hepinizi çok seviyorum."

Rodriguez de Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Antonella'yı etiketleyerek, şu yanıtı verdi:

"Antonella, o fotoğraf yakında çekilecek. Ayrıca formam da sana feda olsun. Nereye göndermemi istersen bana söylemen yeterli. Bana ve tüm takım arkadaşlarıma verdiğin destek için çok teşekkür ederim. Her şeyin bir zamanı var ve şimdi Dünya Kupası'nda milli takımımız için birlik olma zamanı. Yakında görüşmek üzere."

Cumhurbaşkanı Petro ise Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rodriguez'e bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor James Rodriguez'e Antonella Petro'dan destek - Son Dakika

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