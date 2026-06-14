Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı

Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
14.06.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Nihat Kahveci, hem futbolcuları hem de teknik direktör Vincenzo Montella'yı sert sözlerle eleştirdi. Deneyimli yorumcu, özellikle son bölümdeki oyuncu değişikliklerine tepki gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya mağlup olan A Milli Takım, futbol kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, "Vallahi zor bir yayın olacak arkadaşlar. Çok umutluyduk, çok mutluyduk, çok gururluyduk. Şu an ben şahsen çok üzgünüm, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"KİMSE GÖREVİNİ YAPAMADI"

Milli takımın sahadaki performansını sert sözlerle eleştiren Kahveci, oyuncuların beklentilerin altında kaldığını söyledi. Eski milli futbolcu, "Gol atması gereken oyuncularımız gerektiği gibi oynamadı. Fiziksel mücadele beklediğimiz oyuncularımız bekleneni yapmadı. Rakip forveti tutar dediğimiz savunmacılarımız görevini yapamadı. Uğurcan da dahil görevini yapmadığı bir milli takım izlediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

"BİZ OYUNUMUZUN B'SİNİ BİLE OYNAYAMADIK"

Avustralya'nın maç planını kusursuz uyguladığını belirten Kahveci, Türkiye'nin kendi seviyesinin çok uzağında kaldığını ifade etti. Kahveci, "Avustralya, gelirken yaptığı iyi şeyi alıp bu maça 100 dakika taşıdı. Biz ise buraya nasıl geldiysek beklenilen oyunun B'sini bile oynayamadık. Kötü yenildik, kötü goller yiyerek yenildik." sözlerini kullandı.

MONTELLA'YA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ TEPKİSİ

Nihat Kahveci'nin en sert eleştirisi ise Vincenzo Montella'nın yaptığı hamlelere yönelik oldu. Deneyimli yorumcu, "Dakika 81, maç 2-0 olmuş. İsmail'le Zeki çıkıyor, Mert'le Salih giriyor. O an hocanın sınıfta kaldığı andır bende. Birbirimize şaşkın şaşkın baktık. Ne oluyor dedim. Bu kadarını beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİLERİMİ BİR GRAM KARŞILAMADI"

A Milli Takım'ın genel performansından memnun kalmadığını belirten Kahveci, takım olarak beklentilerinin karşılanmadığını söyledi. "Takım olarak benim beklentilerimi bir gram karşılamadı. Çok da doğru yapan yoktu bu arada." diyen Kahveci, mağlubiyetin ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Nihat Kahveci, Dünya Kupası, Milli Takım, Avustralya, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • MİRAYIN DÜNYASI MİRAYIN DÜNYASI:
    Forvetsiz bukadar olur gelen ortalara kafa vuracak şut atacak defansı yıpratacak forvet lazım Malesef o forvet Kerem degil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

13:28
Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz
Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz
13:27
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
13:21
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
13:14
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:26
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 13:43:20. #7.13#
SON DAKİKA: Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.