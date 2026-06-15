Kerem Aktürkoğlu'nun maçtan çıkmama sebebi belli oldu - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'nun maçtan çıkmama sebebi belli oldu

Kerem Aktürkoğlu\'nun maçtan çıkmama sebebi belli oldu
15.06.2026 08:19
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Avustralya mağlubiyetinin ardından eleştirilerin hedefindeki isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun neden oyunda kaldığı merak konusu olmuştu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç sonrası yaptığı açıklamada tercihinin nedenlerini anlattı.

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun performansı en çok tartışılan konulardan biri oldu. Özellikle Avustralya savunmasının fiziksel üstünlüğü karşısında zorlanan milli futbolcunun oyundan alınmaması sosyal medyada çok sayıda eleştiriye neden oldu.

MONTELLA'DAN KEREM SAVUNMASI

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu'na yönelik eleştirilere yanıt verdi. İtalyan teknik adam, milli yıldızın mücadele gücünden memnun olduğunu belirterek oyuncusuna sahip çıktı. Montella, "Kerem Aktürkoğlu sahaya ruhunu koydu, sonuna kadar mücadele etti." ifadelerini kullandı.

TAKTİK TERCİHİNİ AÇIKLADI

Deneyimli teknik direktör, maç içerisindeki oyuncu tercihlerini de detaylandırdı. Can Uzun'u forvet arkasında değerlendirmek istediğini belirten Montella, Arda Güler'i merkezde tutmayı tercih ettiğini söyledi. Kenan Yıldız'ın ise rakibin alanı daralttığı bölümlerde teknik özelliklerinden yararlanmak amacıyla oyuna dahil edildiğini ifade etti.

BOY FARKI GÜNDEM OLMUŞTU

Karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu ile Avustralya savunmacıları arasındaki boy farkı da gündem olmuştu. 190, 198 ve 194 santimetrelik rakip stoperlerle mücadele eden Kerem'in yaşadığı zorluklar sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Montella da açıklamalarında Avustralya'nın uzun boylu ve fiziksel açıdan güçlü savunmasına dikkat çekerek bu tip rakiplere karşı üretken olmanın kolay olmadığını dile getirdi.

"ELEŞTİRİLERE SAYGI DUYUYORUZ"

Yenilginin ardından gelen tepkileri normal karşıladığını söyleyen Montella, eleştirilerin futbolun bir parçası olduğunu belirtti. İtalyan çalıştırıcı, alınan mağlubiyete rağmen oyuncularının mücadele ettiğini ve kalan maçlarda daha iyi sonuçlar almak için çalışacaklarını vurguladı.

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası, Avustralya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Kerem Aktürkoğlu'nun maçtan çıkmama sebebi belli oldu - Son Dakika

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