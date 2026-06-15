Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok - Son Dakika
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Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok

15.06.2026 08:54
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Avustralya yenilgisi sonrası Hoffenheim, yedek kalan Ozan Kabak için "Ozan yok, galibiyet yok" paylaşımı yaptı. Alman kulübünün mesajı kısa sürede gündem olurken, Montella'nın kadro tercihleri yeniden tartışılmaya başlandı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri tartışma konusu oldu. Özellikle bazı oyuncuların süre alamaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

OZAN KABAK YEDEKTE KALDI

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen milli stoper Ozan Kabak, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Montella'nın savunma tercihleri sonrası Ozan Kabak'ın süre almaması dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok

HOFFENHEIM'DAN OLAY GÖNDERME

Maçın ardından Hoffenheim'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa sürede gündem yarattı. Alman kulübü, Ozan Kabak'ın fotoğrafıyla birlikte, "Ozan yok, galibiyet yok… Hadi iyi sabahlar." ifadelerini kullandı.

Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hoffenheim'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Bazı taraftarlar paylaşımı esprili bulurken, bazı kullanıcılar ise bunun Montella'nın tercihine yönelik açık bir gönderme olduğunu savundu.

GÖZLER SONRAKİ MAÇTA

Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin ardından gözler A Milli Takım'ın gruptaki sonraki karşılaşmalarına çevrildi. Ozan Kabak'ın ilerleyen maçlarda forma şansı bulup bulamayacağı da merak konusu oldu.

A Milli Futbol Takımı, TSG 1899 Hoffenheim, Dünya Kupası, Avustralya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • md4zgqwpqh md4zgqwpqh:
    Arabistan ligimi daha kaliteli yoksa alman ligimi?? akıl var mantık var merih demiral milli takımın oyuncusu değildir tabiki ozan kabak oynamalı ama biz ne kadarda dil döksek gene aynı oyuncuları koyuyorlar!!!!!!!!!!!!!!! 0 0 Yanıtla
  • Mehmet İsmailoğlu Mehmet İsmailoğlu:
    ozandan daha iyi merih varken genç ozana oynarmı merih bu takımın temel taşı Hakan kerem öyle 0 0 Yanıtla
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