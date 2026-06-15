2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri tartışma konusu oldu. Özellikle bazı oyuncuların süre alamaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen milli stoper Ozan Kabak, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Montella'nın savunma tercihleri sonrası Ozan Kabak'ın süre almaması dikkat çeken detaylardan biri oldu.
Maçın ardından Hoffenheim'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa sürede gündem yarattı. Alman kulübü, Ozan Kabak'ın fotoğrafıyla birlikte, "Ozan yok, galibiyet yok… Hadi iyi sabahlar." ifadelerini kullandı.
Hoffenheim'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Bazı taraftarlar paylaşımı esprili bulurken, bazı kullanıcılar ise bunun Montella'nın tercihine yönelik açık bir gönderme olduğunu savundu.
Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin ardından gözler A Milli Takım'ın gruptaki sonraki karşılaşmalarına çevrildi. Ozan Kabak'ın ilerleyen maçlarda forma şansı bulup bulamayacağı da merak konusu oldu.
Son Dakika › Dünya Kupası › Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok - Son Dakika
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