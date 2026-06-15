ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı - Son Dakika
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ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı

ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı
15.06.2026 07:35
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ABD ile İran arasında varılan anlaşma küresel piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentisiyle Brent petrol 84 dolar seviyesinin altına gerilerken, ABD ham petrolü de düşüş kaydetti. Buna karşılık yatırımcıların güvenli liman talebinin artmasıyla ons altın 4 bin 300 doların üzerine çıkarken, gram altın 6 bin 380 TL seviyesine yükseldi. Piyasalar şimdi 19 Haziran'da imzalanması beklenen anlaşmaya odaklandı.

ABD ile İran arasında aylar süren müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanması küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden oldu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekerken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

TARİHİ ANLAŞMA PİYASALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın 19 Haziran'da imzalanacağının duyurulması, küresel enerji piyasalarında anında karşılık buldu. Anlaşmanın en kritik başlıklarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası deniz trafiğine açılacak olması, enerji arzına ilişkin endişeleri önemli ölçüde azalttı.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentisiyle yatırımcılar petrol kontratlarında satışa yöneldi.

BRENT PETROL 84 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Anlaşma haberinin ardından Brent petrol yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 83,6-84 dolar bandına kadar geriledi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 80-81 dolar seviyelerine düştü. Böylece petrol fiyatları Mart ayından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi. Uzmanlar, anlaşmanın kalıcı hale gelmesi durumunda petrol fiyatlarındaki düşüşün devam edebileceğini belirtiyor.

UZMANLAR YENİ HEDEFİ AÇIKLADI

Piyasa analistleri, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının yeniden normalleşmesi halinde küresel arz baskısının azalacağını ifade ediyor. Bazı kurumlar Brent petrolün yılın ilerleyen dönemlerinde 80 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

ALTINDA YENİ REKORLAR GÜNDEMDE

Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen altın tarafında yükseliş dikkat çekti. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin ardından yatırımcıların güvenli liman talebi artarken ons altın 4 bin 300 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Türkiye'de gram altın ise 6 bin 400 lira sınırına yaklaştı.

Analistler, anlaşmanın piyasalar üzerindeki etkisinin önümüzdeki günlerde daha net görüleceğini belirtirken, yatırımcıların özellikle 19 Haziran'daki resmi imza töreni ve ardından gelecek açıklamalara odaklandığını ifade ediyor.

GÖZLER 19 HAZİRAN'DA

Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen süreç sonunda tarafların anlaşmaya vardığı açıklanırken, resmi imzaların 19 Haziran'da atılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayı "büyük bir anlaşma" olarak nitelendirirken, İran tarafı da bunun daha kapsamlı müzakerelerin başlangıcı olduğunu belirtiyor.

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Son Dakika Ekonomi ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Taner Toraman Taner Toraman:
    En az 10 lira indirim yapmaları lazım. Araç yakıtinda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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