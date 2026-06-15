Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama

Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
15.06.2026 07:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da 20 yaşındaki bir genç kadın, bungee jumping görevlilerinin güvenlik ipini bağlamadan atlayışı başlatması sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Ülke genelinde büyük yankı uyandıran facianın ardından üç görevli tutuklanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, güvenlik prosedürlerinde ihmal olup olmadığını araştırıyor.

Brezilya'da yaşanan bungee jumping faciası ülkeyi yasa boğdu. 20 yaşındaki bir genç kadın, görevlilerin güvenlik ipini bağlamayı unutması sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından üç görevli gözaltına alındı ve haklarında soruşturma başlatıldı.

ATLAMADAN ÖNCE KRİTİK HATA

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre olay, macera sporları için kullanılan bir bungee jumping platformunda meydana geldi. İddiaya göre görevliler, atlayış öncesi yapılması gereken güvenlik kontrollerini tamamlamadan genç kadını boşluğa bıraktı.

Kadının emniyet halatına bağlanmadığı, görevlilerin bu durumu fark etmeden atlayışı başlattığı öne sürüldü.

Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama

40 METREDEN BAŞ AŞAĞI YERE ÇARPTI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre genç kadın platformdan bırakıldıktan sonra hiçbir güvenlik sistemi devreye girmedi. Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen kadın baş aşağı şekilde zemine çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına müdahale etti ancak genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama

ÜÇ GÖREVLİ TUTUKLANDI

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada organizasyonda görev alan üç çalışan gözaltına alındı. Brezilyalı savcılar, güvenlik prosedürlerinin ihmal edilip edilmediğini ve olayda ihmalin boyutunu araştırıyor. Yetkililer, tesisin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve olayla ilgili teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama

GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Facia, Brezilya'da macera sporlarındaki güvenlik standartlarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, bungee jumping gibi yüksek risk içeren aktivitelerde ekipman kontrolünün ve çift doğrulama sistemlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Soruşturma kapsamında güvenlik kameraları, ekipman kayıtları ve çalışanların ifadeleri inceleniyor.

Brezilya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de arazi kavgası çifte ölümle bitti: Akrabasını öldürüp kendi canına da kıydı Rize'de arazi kavgası çifte ölümle bitti: Akrabasını öldürüp kendi canına da kıydı
İsrail, Lübnan’daki Emniyet Şeridini Koruyacak İsrail, Lübnan'daki Emniyet Şeridini Koruyacak
Gittiği iki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti Gittiği iki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti
İran lideri Hamaney’den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka ’milli birlik’ çağrısı İran lideri Hamaney'den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka 'milli birlik' çağrısı
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı Yok böyle bir son Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son
Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu
Arhavi’de iki imam serinlemek için girdikleri gölette can verdi Arhavi'de iki imam serinlemek için girdikleri gölette can verdi
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu
Fas’tan Brezilya’ya geçit yok Fas'tan Brezilya'ya geçit yok

07:35
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı Altın fırladı, petrol çakıldı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı
07:16
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar
İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
06:53
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
06:31
Erdoğan’dan ABD-İran anlaşmasına ilk yorum: Sabotajlara karşı dikkatli olunmalı
Erdoğan'dan ABD-İran anlaşmasına ilk yorum: Sabotajlara karşı dikkatli olunmalı
02:21
ABD-İran anlaşmasına piyasalardan olumlu tepki: Petrol çakıldı, altın yükseldi
ABD-İran anlaşmasına piyasalardan olumlu tepki: Petrol çakıldı, altın yükseldi
02:16
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
01:39
İran: 60 günlük sürede yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması müzakere edilecek
İran: 60 günlük sürede yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması müzakere edilecek
00:57
Tarihi anlaşma 3 ülkenin katkılarıyla şekillendi: Pakistan Başbakanı’ndan Türkiye’ye özel övgü
Tarihi anlaşma 3 ülkenin katkılarıyla şekillendi: Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye özel övgü
00:23
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran’da İsviçre’de
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de
23:34
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
22:20
Bir zamanlar Süper Lig’deydiler Tesislerinde artık inekler otluyor
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 08:01:12. #7.13#
SON DAKİKA: Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.