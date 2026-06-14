İstanbul'daki korkunç kaza kamerada! Bir anda alev topuna döndü - Son Dakika
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İstanbul'daki korkunç kaza kamerada! Bir anda alev topuna döndü

14.06.2026 13:59
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Maltepe'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri patlayarak alev aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Maltepe'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri alev alırken, kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Enes E. yönetimindeki otomobil ile Efekan Y.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrulurken, kazanın ardından araçta patlama meydana geldi.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Patlamanın ardından otomobil kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Enes E. ve Efekan Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Furkan Ş. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan Burak Can A. ise tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı, ardından araçlardan birinde patlama meydana geldiği ve otomobilin alevlere teslim olduğu görüldü.

Yaşanan panik anları da kameralara yansırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'daki korkunç kaza kamerada! Bir anda alev topuna döndü - Son Dakika

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