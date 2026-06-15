TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu

Piyasadaki konut arzını dengelemek ve artan kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dev bir kampanyayı daha hayata geçirdi. Türkiye genelinde 64 ili kapsayan ve yaklaşık 20 bin konutun satılacağı projede beklenen başvuru süreci bugün resmen başladı. 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle satışa sunulan evler için vatandaşlar bütçelerine uygun olanı tercih edebilecek.

2,1 MİLYON TL’DEN BAŞLIYOR

Konutların bulunduğu şehir ve büyüklüğüne göre fiyatları 2,1 milyon TL’den başlayan konutların aylık taksitlerinde ise başlangıç tutarı 18 bin lira olacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.

BAŞVURULAR ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre satış süreci doğrudan bankalar aracılığıyla yürütülecek. Vatandaşlar, başvuru bedeli ödemeksizin Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

15 Haziran Pazartesi (bugün) başlayan başvuru maratonu, 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Satışlar kura ile değil, doğrudan satış yöntemiyle yapılacağı için "başvuru önceliği" esası geçerli olacak. Yani bütçesine uygun evi seçip bankaya peşinatını yatıran ve sözleşmeyi imzalayan ilk kişi konutun sahibi olacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR? İŞTE AÇIK SATIŞIN KURALLARI

TOKİ'nin bu açık satış kampanyasında, önceki projelerin aksine vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlanıyor. Kampanyadan yararlanmak için gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu veya herhangi bir üst gelir sınırı bulunmuyor.

18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvuru yapabilecek.

Başvuruda bulunacak kişinin kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması gerekiyor.

Bir hane halkı (kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklar) adına yalnızca tek bir konut satışı yapılabilecek.

FİYAT LİSTESİ VE İL DETAYLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Vatandaşlar, 64 ilde satışa sunulan konutların bulunduğu projeleri, güncel fiyat listelerini, peşinat tutarlarını, taksit seçeneklerini ve teslim süreçlerini TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak inceleyebilecek.

Satışa sunulacak konutların tüm detaylarına ve il bazlı listelere ulaşmak isteyenler, "https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/" adresine giriş yaparak harita veya liste üzerinden istedikleri şehri seçip evlerin fiyatlarını görüntüleyebilecek.