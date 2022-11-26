Son Dakika Konut Haberleri

- 10:24 Beijing, Kovid-19 Kontrolü İçin Barikat Kurulmasını Yasakladı
BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing Pazar günü, kentte virüse karşı alınan önlemleri iyileştirme ve kapatılan konut sitelerinin girişine barikat kurma uygulamasını yasaklama sözü verdi.
- Dün Dün 22:05 Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu.
- Dün Dün 21:32 Gencin sorduğu seçim gecesi sorusuna Erdoğan'dan esprili "balkon" yanıtı! Salon kahkahaya boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış sonrası gençlerle bir araya geldi. Burada sorulan soruları yanıtlayan Erdoğan, bir gencin sorduğu "Seçim gecesi hep beraber buluşmaların en kralını o balkonda yapabilir miyiz?" sorusuna "O balkon hepimizi almaz. Hepimizi almadığı için sadece hanımı yanıma alıyorum" dedi.
- Dün Dün 20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sorusunu Mısır örneğini vererek yanıtladı: Bazı çevreleri rahatsız ediyoruz
Katıldığı bir etkinlikte bir süredir gündemde olan Suriye meselesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili Mısır'ı örnek göstererek, "Daha da iyi olacak inşallah. Tabi malum bazı çevreleri rahatsız ediyoruz. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz" ifadelerini kullandı.
- Dün Dün 20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da gençlerle bir araya geldi KONYA - Konya'da, "Gençlik Buluşmaları"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Mısır ilişkilerinde güzel gelişmelerin olacağına inandığını belirterek, "Bizim körfez ülkeleriyle olan küslüğümüzü menfaate çevirmek...
- Dün Dün 19:09 Düzce'de depremzedelerin çadır kentlerde konaklaması sürüyor
Düzce'de evleri hasar gören veya konutlarına girmeye korkan depremzedeler, afetin beşinci gününü de çadırlarda geçiriyor.
- Dün Dün 18:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
- Dün Dün 17:47 (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 2023'LE İLGİLİ SİNSİ PLAN VE HEVESLERİ ÇÖPE ATACAĞIZ
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Usanmadan, yılmadan, Türkiye'nin alt yapısını biz değiştirdik üst yapısını da biz inşa edeceğiz.
- Dün Dün 17:42 (Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri çöpe atacağız
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Usanmadan, yılmadan, Türkiye'nin alt yapısını biz değiştirdik üst yapısını da biz inşa edeceğiz.
- Dün Dün 17:35 Depremin ardından Çilimli'de kentsel dönüşüm başladı
Düzce'de meydana gelen depremin ardından, Çilimli ilçesinde yapılan incelemeler neticesinde, 2.3 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı.
- Dün Dün 14:54 İtalya'nın İschia Adası'nda Toprak Kayması Can Aldı
ROMA, 27 Kasım (Xinhua) -- Fotoğrafta, İtalya'nın İschia Adası'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle hasar görmüş araçlar görülüyor, 26 Kasım 2022.
- Dün Dün 13:42 Deva Partisi Ağın İlçe Başkanı'ndan İlçeye Yapılacak Sosyal Konut Sayısının Düşürülmesine Tepki
Yeni sosyal konut projesi kapsamında Elazığ’ın Ağın ilçesinde yapılması öngörülen 200 adet konut, herhangi bir gerekçe gösterilmeden 120’ye düşürüldü. Duruma tepki gösteren Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Ağın İlçe Başkanı Çiğdem Akyol, “Başka ilçemize ekstra konut tahsisi yaptırmak yerine Ağın’a tahsis edilen konutların alınması, biz Ağınlıları üzmüştür” dedi.
- Dün Dün 13:33 TOKİ Mağdurları ile Bir Araya Gelen CHP Aksaray İl Başkanı Ertürk: "Tefeci Olsa Böyle Bir Oran Uygulamaz"
Aksaray’da 40-160 bin liraya hak sahiplerine teslim edileceği söyleyen TOKİ konutlarının fiyatlarının 700 bin liraya kadar yükseldiğini belirten CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Sultanhanı İlçesinde mağdur vatandaşlarla bir araya geldi. Ertürk, “Ağır konuşmak istemiyorum ama tefeci olsa böyle bir oran uygulamaz” dedi.
- Dün Dün 12:47 Ahmet Akın: Elektrik Zammının Ardından Faturayı Zamanında Ödeyemeyen Abone Sayısı Konutta Yüzde 78, Sanayide Yüzde 185 Arttı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; 1 Ocak 2022 tarihinde yüzde 127’yi bulan fahiş elektrik zammının ardından faturasını zamanında ödeyemeyen vatandaşların büyük bir artış gösterdiğini belirtti. Akın, “Zammın ardından faturayı zamanında ödeyemeyen konut aboneleri yüzde 78; sanayi abonelerinde yüzde 185 oranında artış yaşandı. Bu veriler temel bir hak olan enerjinin maalesef ülkemizde ödenebilir olmaktan çıkmış olduğunu gösterirken; sanayicilerimizin enerji girdilerini karşılamakta çektiği güçlüğü de gösteriyor” dedi.
- Dün Dün 12:37 Arslan Kabukcuoğlu: Ülke Günübirlik İdare Ediliyor
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, “Ülke, günübirlik idare ediliyor. 5 milyar dolar buluyorlar, onu bir arka kapıdan satıyorlar, bir müddet gidiyor. 10 milyar buluyorlar, o da bir müddet gidiyor” dedi.
- Dün Dün 12:25 Bakan Kurum: Bozkurt'ta ilk anahtarları Aralık'ta teslim etmeye başlıyoruz
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bozkurt'u yeniledik.
- Dün Dün 11:13 Bakan Kurum: Bozkurt'ta ilk anahtarları Aralık'ta teslim etmeye başlıyoruz
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bozkurt'u yeniledik.
- Dün Dün 09:52 AVCILAR'DA HASARLI BİNALARDA KORKU DOLU YAŞAM
AVCILAR Denizköşkler Mahallesi'nde yaklaşık 2000 konut veya iş yeri 2008 yılında riskli bölge gerekçesiyle imara kapatıldı.
- Dün Dün 09:21 AK Partili Nasır Ödemiş'te TOKİ konutlarını inceledi
AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının ruhsat sürecinin ardından hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.
- Dün Dün 02:34 BAKAN SOYLU: DEPREM OLACAK SÖYLENTİSİ YAYANLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK
DÜZCE'de yaşanan depreminin 4'üncü gününde il genelinde incelemeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya aracılığı ile Düzce'de 28 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde deprem olacağı söylentisi yayıldığını ve durumun vatandaşları endişelendirdiğini ifade ederek, "Bu söylentiler...
- Dün Dün 02:05 Bakan Soylu depremin yaşandığı Düzce'de açıklamalarda bulundu Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "Acil yıkık 25, ağır hasarlı 263 bina, orta hasarlı yok. 43 acil yıkık, 435 ağır hasarlı yani toplam 478 bağımsız bölüm var. Bunlar tespit edildi, yıkılacaklar.
- Dün Dün 01:31 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçmişte yaşanan travmanın etkisini istismar edenler var"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçmişte yaşanan travmanın etkisini istismar edenler var" "Bunların tamamı yalan ve korkutmaya dayalı ahlaksızlıktır" "Toplamda 9 bin 446 konut hasar gördü" Düzce'de meydana gelen 5.
- 26.11.2022 26 Kas 17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış törenine katıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir" "Konya'mızda 18 milyar 466 milyon liralık eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz" Cumhurbaşkanı Recep...
- 26.11.2022 26 Kas 16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da 18 milyar 466 milyon liralık eserin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Eğiste Hadimi Viyadüğü, Büyükşehir yatırımları ve Afşar Barajı ile yapımı tamamlanan diğer tesislerin toplu açılış törenine katıldı.
- 26.11.2022 26 Kas 16:47 Vali Oktay, 5.9'luk depremde Sakarya'da 93 yapının hasar gördüğünü açıkladı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da da hasara neden oldu.
- 26.11.2022 26 Kas 16:36 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'de eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi: Okullar 5 Aralık'ta eğitime açılacak
Geçtiğimiz günlerde 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'de eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmesi kararlaştırıldı. Okullar, eğitim ve öğrenime 5 Aralık'tan sonra devam edecek.
- 26.11.2022 26 Kas 16:27 Konya'daki Toplu Açılış Töreni
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 7 kıtada nam salan büyük ve güçlü Türkiye'yi hedeflediklerini, bu hedef doğrultusunda durmadan çok çalışacaklarını belirtti.
- 26.11.2022 26 Kas 16:26 1999 DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ KAYNAŞLI, GÖLYAKA DEPREMİNDE HASAR ALMADI
Merkez üssü Kaynaşlı olan, 12 Kasım 1999'da saat 18.58'de meydana gelen, 7.2 büyüklüğündeki 30 saniyelik depremde 782 kişi yaşamını yitirirken, 16 bin 666 konut ve 3 bin 837 iş yeri de yıkıldı.
- 26.11.2022 26 Kas 16:22 Bakan Soylu: "İBB'de toplam bin 668 kişi hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bin 600'ü aşkın kişinin terör örgütleriyle bağlantılı olduklarının tespit edildiğini belirterek, "İBB'de toplam bin 668 kişi hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt...
- 26.11.2022 26 Kas 16:18 Düzce'deki depremin hissedildiği Sakarya'da 93 yapıda hasar belirlendi
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin hissedildiği Sakarya'da 93 yapıda hasar tespit edildiği bildirildi.
- 26.11.2022 26 Kas 16:07 Biz de Varız Platformu, Ankara'da Kamu Görevlilerinin Talepleri İçin Miting Yaptı: "Tüm Kamu Çalışanlarının Ücretleri İnsan Onuruna Yaraşır,...
Bağımsız kamu görevlileri sendikalarının oluşturduğu “Biz de Varız Platformu”, Ankara’da çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle miting düzenledi. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, “Tüm kamu çalışanlarının ücretleri insan onuruna yaraşır, yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Tüm kamu çalışanları için gelir vergisi yüzde 10’da sabitlenmelidir. Birinci dereceye düşen her kamu çalışanı arkadaşım 3600 ek göstergeden yararlanmalıdır. Mülakat artık tarih olmalı, adaletin sağlanması için göreve başlamalarda ve yükselmelerde ehliyet ve liyakat esas alınmalıdır” dedi.
- 26.11.2022 26 Kas 15:30 Pakistan Başbakanı Şerif, DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi Toplantısı'na katıldı
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Türkiye ile hareket etmek istiyoruz ve böylelikle ticari ilişkilerimizin de artarak gelişeceğini düşünüyorum.
- 26.11.2022 26 Kas 15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki barınakta hayvanların öldürülmesine ilişkin "Belediyemizin hayvan barınağında, orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik.
- 26.11.2022 26 Kas 15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Etrafımız milletimizin zayıf düşmesini, ülkemizin tökezlemesini, devletimizin gücünü kaybetmesini bekleyen sırtlanlarla dolu. Bunlara fırsat vermemek için her vesileyle şu dört temel düsturu tekrarlıyoruz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet." dedi.
- 26.11.2022 26 Kas 14:40 Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" protokol imzası atıldı
- Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" protokol imzası atıldı Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında, şiddet mağduru kadınlar için "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" protokolü imzalandı.
- 26.11.2022 26 Kas 14:08 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi kura çekiminde mutluluk gözyaşları
'İlk Evim İlk İşyerim' projesi kura çekiminde mutluluk gözyaşları Malatya'da 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi için kura çekimi yapıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresinin başlattığı " İlk evim, ilk işyerim" isimli toplu konut projesinin Malatya'da ilk etap...
- 26.11.2022 26 Kas 14:05 Gölyaka'da 800'ün üzerinde depremzede 243 çadırda konaklamayı sürdürüyor
Düzce'de depremin merkez üssü Gölyaka ilçesinde evi hasar gören ve konutlarına girmeye korkan 800'ün üzerinde kişi, afetin dördüncü gününde AFAD çadırlarında konaklamaya devam ediyor.
- 26.11.2022 26 Kas 13:33 AK Partili İleri: "Türkiye bir güven ve istikrar adası olma yolunda kararlılıkla ilerliyor"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye vizyonunun çok önemli olduğunu belirterek, "Bu kadar zorluğa, sınamalara, bölgesel ve küresel zorlayıcı gelişmelere rağmen Türkiye bir güven ve istikrar adası olma yolunda kararlılıkla...
- 26.11.2022 26 Kas 12:15 İçişleri Bakanı Soylu, belediyelerdeki soruşturmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi: (3)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DİAYDER, bizzat terörist başının 2008-2009 yıllarında avukat görüşmeleri aracılığıyla örgüt kadrolarına ve müzahir oluşumlara yönelik 'her alanda dernekleşme' faaliyetlerine ağırlık verilmesi talimatı sonrası kurulmuş derneklerden biridir.
- 26.11.2022 26 Kas 11:01 Bakan Murat Kurum, Düzce depreminin son bilançosunu açıkladı! İşte ağır hasarlı yapı sayısı...
Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan incelemeler hakkında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 26.11.2022 26 Kas 10:37 Bakan Kurum: "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor"
- Bakan Kurum: "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik, 181 yapımız ağır hasarlı" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de 300...
- 26.11.2022 26 Kas 10:31 Bakan Murat Kurum, Düzce'deki deprem sonrası 181 yapının ağır hasarlı olduğunu belirlediklerini, bunları yıkarak güvenli konutlar inşa edeceklerini...
Bakan Murat Kurum, Düzce'deki deprem sonrası 181 yapının ağır hasarlı olduğunu belirlediklerini, bunları yıkarak güvenli konutlar inşa edeceklerini açıkladı.
- 26.11.2022 26 Kas 09:34 8 kişinin yaşamını yitirdiği felaketin sebepleri belirlendi! Kontrolsüz hafriyat dökülmüş
3 yıl önce Trabzon'un Araklı ilçesinde 8 kişinin can verdiği, 2 kişinin kaybolduğu ve aralarında 4 katlı okulun da yer aldığı 13 binanın yıkıldığı sel felaketine yönelik Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesince hazırlanan rapor ortaya çıktı. Prof. Dr. Hakan Ersoy, "Raporun sonuçları çok net ve açık. Dere yataklarına yapılan müdahaleler dere yatakları kısmen hafriyat malzemeleriyle doldurulması, kesitinin değiştirilmesi gibi etkenler burada katalizör etkisi yapmıştır" dedi.
- 26.11.2022 26 Kas 00:45 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da konuştu Açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da toplamda 8,5 milyar liraya varan yatırımların açılışını gerçekleştireceğini söyledi.
- 25.11.2022 25 Kas 18:48 Kuzeyşehir hızla gelişiyor
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi.
- 25.11.2022 25 Kas 18:45 Putin, Ukrayna'da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi
- Putin, Ukrayna'da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna operasyonlarında yer alan Rus askerlerinin anneleriyle bir araya geldi.
- 25.11.2022 25 Kas 17:35 Şehirli Derneği, Depreme Yönelik Risk Algısını Ölçme Araştırması ön raporunu yayımladı
Şehirli Derneğinin Türkiye'nin 81 ilinden 1200 kişinin katılımıyla yaptığı "Depreme Yönelik Risk Algısını Ölçme Araştırması"nın ön raporu tamamlandı.
- 25.11.2022 25 Kas 17:13 Yusufeli Barajı'na Türkiye Sigorta güvencesi
Türkiye'nin stratejik varlıklarını sigortalamaya devam eden Türkiye Sigorta, Yusufeli Barajı'na 31 Aralık 2023'e kadar güvence sunacak.
- 25.11.2022 25 Kas 17:08 OGM'de 172 iş makinesinin bölge müdürlüklerine dağıtım töreni gerçekleştirildi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) makine parkına değeri 650 milyon lirayı bulan 172 araç daha eklediklerini bildirdi.
- 25.11.2022 25 Kas 17:06 Beypazarı'nda gazilerden Belediye Başkanı Kaplan'a teşekkür
Beypazarı Muharip Gaziler Derneği yönetimi, kendilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluş yılı kutlamalarına gönderen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.