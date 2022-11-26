Son Dakika Konut Haberleri

10:24 Beijing, Kovid-19 Kontrolü İçin Barikat Kurulmasını Yasakladı BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing Pazar günü, kentte virüse karşı alınan önlemleri iyileştirme ve kapatılan konut sitelerinin girişine barikat kurma uygulamasını yasaklama sözü verdi.

21:32 Gencin sorduğu seçim gecesi sorusuna Erdoğan'dan esprili "balkon" yanıtı! Salon kahkahaya boğuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış sonrası gençlerle bir araya geldi. Burada sorulan soruları yanıtlayan Erdoğan, bir gencin sorduğu "Seçim gecesi hep beraber buluşmaların en kralını o balkonda yapabilir miyiz?" sorusuna "O balkon hepimizi almaz. Hepimizi almadığı için sadece hanımı yanıma alıyorum" dedi.

20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sorusunu Mısır örneğini vererek yanıtladı: Bazı çevreleri rahatsız ediyoruz Katıldığı bir etkinlikte bir süredir gündemde olan Suriye meselesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili Mısır'ı örnek göstererek, "Daha da iyi olacak inşallah. Tabi malum bazı çevreleri rahatsız ediyoruz. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz" ifadelerini kullandı.

20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da gençlerle bir araya geldi KONYA - Konya'da, "Gençlik Buluşmaları"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Mısır ilişkilerinde güzel gelişmelerin olacağına inandığını belirterek, "Bizim körfez ülkeleriyle olan küslüğümüzü menfaate çevirmek...

19:09 Düzce'de depremzedelerin çadır kentlerde konaklaması sürüyor Düzce'de evleri hasar gören veya konutlarına girmeye korkan depremzedeler, afetin beşinci gününü de çadırlarda geçiriyor.

18:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında konuştu: (3) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

17:47 (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 2023'LE İLGİLİ SİNSİ PLAN VE HEVESLERİ ÇÖPE ATACAĞIZ AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Usanmadan, yılmadan, Türkiye'nin alt yapısını biz değiştirdik üst yapısını da biz inşa edeceğiz.

17:42 (Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri çöpe atacağız AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Usanmadan, yılmadan, Türkiye'nin alt yapısını biz değiştirdik üst yapısını da biz inşa edeceğiz.

17:35 Depremin ardından Çilimli'de kentsel dönüşüm başladı Düzce'de meydana gelen depremin ardından, Çilimli ilçesinde yapılan incelemeler neticesinde, 2.3 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı.

14:54 İtalya'nın İschia Adası'nda Toprak Kayması Can Aldı ROMA, 27 Kasım (Xinhua) -- Fotoğrafta, İtalya'nın İschia Adası'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle hasar görmüş araçlar görülüyor, 26 Kasım 2022.

13:42 Deva Partisi Ağın İlçe Başkanı'ndan İlçeye Yapılacak Sosyal Konut Sayısının Düşürülmesine Tepki Yeni sosyal konut projesi kapsamında Elazığ’ın Ağın ilçesinde yapılması öngörülen 200 adet konut, herhangi bir gerekçe gösterilmeden 120’ye düşürüldü. Duruma tepki gösteren Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Ağın İlçe Başkanı Çiğdem Akyol, “Başka ilçemize ekstra konut tahsisi yaptırmak yerine Ağın’a tahsis edilen konutların alınması, biz Ağınlıları üzmüştür” dedi.

13:33 TOKİ Mağdurları ile Bir Araya Gelen CHP Aksaray İl Başkanı Ertürk: "Tefeci Olsa Böyle Bir Oran Uygulamaz" Aksaray’da 40-160 bin liraya hak sahiplerine teslim edileceği söyleyen TOKİ konutlarının fiyatlarının 700 bin liraya kadar yükseldiğini belirten CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Sultanhanı İlçesinde mağdur vatandaşlarla bir araya geldi. Ertürk, “Ağır konuşmak istemiyorum ama tefeci olsa böyle bir oran uygulamaz” dedi.

12:47 Ahmet Akın: Elektrik Zammının Ardından Faturayı Zamanında Ödeyemeyen Abone Sayısı Konutta Yüzde 78, Sanayide Yüzde 185 Arttı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; 1 Ocak 2022 tarihinde yüzde 127’yi bulan fahiş elektrik zammının ardından faturasını zamanında ödeyemeyen vatandaşların büyük bir artış gösterdiğini belirtti. Akın, “Zammın ardından faturayı zamanında ödeyemeyen konut aboneleri yüzde 78; sanayi abonelerinde yüzde 185 oranında artış yaşandı. Bu veriler temel bir hak olan enerjinin maalesef ülkemizde ödenebilir olmaktan çıkmış olduğunu gösterirken; sanayicilerimizin enerji girdilerini karşılamakta çektiği güçlüğü de gösteriyor” dedi.

12:37 Arslan Kabukcuoğlu: Ülke Günübirlik İdare Ediliyor İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, “Ülke, günübirlik idare ediliyor. 5 milyar dolar buluyorlar, onu bir arka kapıdan satıyorlar, bir müddet gidiyor. 10 milyar buluyorlar, o da bir müddet gidiyor” dedi.

09:52 AVCILAR'DA HASARLI BİNALARDA KORKU DOLU YAŞAM AVCILAR Denizköşkler Mahallesi'nde yaklaşık 2000 konut veya iş yeri 2008 yılında riskli bölge gerekçesiyle imara kapatıldı.

09:21 AK Partili Nasır Ödemiş'te TOKİ konutlarını inceledi AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının ruhsat sürecinin ardından hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

02:34 BAKAN SOYLU: DEPREM OLACAK SÖYLENTİSİ YAYANLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK DÜZCE'de yaşanan depreminin 4'üncü gününde il genelinde incelemeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya aracılığı ile Düzce'de 28 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde deprem olacağı söylentisi yayıldığını ve durumun vatandaşları endişelendirdiğini ifade ederek, "Bu söylentiler...

02:05 Bakan Soylu depremin yaşandığı Düzce'de açıklamalarda bulundu Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "Acil yıkık 25, ağır hasarlı 263 bina, orta hasarlı yok. 43 acil yıkık, 435 ağır hasarlı yani toplam 478 bağımsız bölüm var. Bunlar tespit edildi, yıkılacaklar.

01:31 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçmişte yaşanan travmanın etkisini istismar edenler var" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçmişte yaşanan travmanın etkisini istismar edenler var" "Bunların tamamı yalan ve korkutmaya dayalı ahlaksızlıktır" "Toplamda 9 bin 446 konut hasar gördü" Düzce'de meydana gelen 5.

17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış törenine katıldı - Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir" "Konya'mızda 18 milyar 466 milyon liralık eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz" Cumhurbaşkanı Recep...

16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da 18 milyar 466 milyon liralık eserin açılışını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Eğiste Hadimi Viyadüğü, Büyükşehir yatırımları ve Afşar Barajı ile yapımı tamamlanan diğer tesislerin toplu açılış törenine katıldı.

16:27 Konya'daki Toplu Açılış Töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 7 kıtada nam salan büyük ve güçlü Türkiye'yi hedeflediklerini, bu hedef doğrultusunda durmadan çok çalışacaklarını belirtti.

16:26 1999 DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ KAYNAŞLI, GÖLYAKA DEPREMİNDE HASAR ALMADI Merkez üssü Kaynaşlı olan, 12 Kasım 1999'da saat 18.58'de meydana gelen, 7.2 büyüklüğündeki 30 saniyelik depremde 782 kişi yaşamını yitirirken, 16 bin 666 konut ve 3 bin 837 iş yeri de yıkıldı.

16:22 Bakan Soylu: "İBB'de toplam bin 668 kişi hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bin 600'ü aşkın kişinin terör örgütleriyle bağlantılı olduklarının tespit edildiğini belirterek, "İBB'de toplam bin 668 kişi hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt...

16:07 Biz de Varız Platformu, Ankara'da Kamu Görevlilerinin Talepleri İçin Miting Yaptı: "Tüm Kamu Çalışanlarının Ücretleri İnsan Onuruna Yaraşır,... Bağımsız kamu görevlileri sendikalarının oluşturduğu “Biz de Varız Platformu”, Ankara’da çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle miting düzenledi. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, “Tüm kamu çalışanlarının ücretleri insan onuruna yaraşır, yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Tüm kamu çalışanları için gelir vergisi yüzde 10’da sabitlenmelidir. Birinci dereceye düşen her kamu çalışanı arkadaşım 3600 ek göstergeden yararlanmalıdır. Mülakat artık tarih olmalı, adaletin sağlanması için göreve başlamalarda ve yükselmelerde ehliyet ve liyakat esas alınmalıdır” dedi.

15:30 Pakistan Başbakanı Şerif, DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi Toplantısı'na katıldı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Türkiye ile hareket etmek istiyoruz ve böylelikle ticari ilişkilerimizin de artarak gelişeceğini düşünüyorum.

15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki barınakta hayvanların öldürülmesine ilişkin "Belediyemizin hayvan barınağında, orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik.

15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Etrafımız milletimizin zayıf düşmesini, ülkemizin tökezlemesini, devletimizin gücünü kaybetmesini bekleyen sırtlanlarla dolu. Bunlara fırsat vermemek için her vesileyle şu dört temel düsturu tekrarlıyoruz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet." dedi.

14:40 Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" protokol imzası atıldı - Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" protokol imzası atıldı Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında, şiddet mağduru kadınlar için "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" protokolü imzalandı.

14:08 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi kura çekiminde mutluluk gözyaşları 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi kura çekiminde mutluluk gözyaşları Malatya'da 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi için kura çekimi yapıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresinin başlattığı " İlk evim, ilk işyerim" isimli toplu konut projesinin Malatya'da ilk etap...

14:05 Gölyaka'da 800'ün üzerinde depremzede 243 çadırda konaklamayı sürdürüyor Düzce'de depremin merkez üssü Gölyaka ilçesinde evi hasar gören ve konutlarına girmeye korkan 800'ün üzerinde kişi, afetin dördüncü gününde AFAD çadırlarında konaklamaya devam ediyor.

13:33 AK Partili İleri: "Türkiye bir güven ve istikrar adası olma yolunda kararlılıkla ilerliyor" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye vizyonunun çok önemli olduğunu belirterek, "Bu kadar zorluğa, sınamalara, bölgesel ve küresel zorlayıcı gelişmelere rağmen Türkiye bir güven ve istikrar adası olma yolunda kararlılıkla...

12:15 İçişleri Bakanı Soylu, belediyelerdeki soruşturmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi: (3) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DİAYDER, bizzat terörist başının 2008-2009 yıllarında avukat görüşmeleri aracılığıyla örgüt kadrolarına ve müzahir oluşumlara yönelik 'her alanda dernekleşme' faaliyetlerine ağırlık verilmesi talimatı sonrası kurulmuş derneklerden biridir.

11:01 Bakan Murat Kurum, Düzce depreminin son bilançosunu açıkladı! İşte ağır hasarlı yapı sayısı... Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan incelemeler hakkında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

10:37 Bakan Kurum: "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor" - Bakan Kurum: "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik, 181 yapımız ağır hasarlı" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de 300...

09:34 8 kişinin yaşamını yitirdiği felaketin sebepleri belirlendi! Kontrolsüz hafriyat dökülmüş 3 yıl önce Trabzon'un Araklı ilçesinde 8 kişinin can verdiği, 2 kişinin kaybolduğu ve aralarında 4 katlı okulun da yer aldığı 13 binanın yıkıldığı sel felaketine yönelik Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesince hazırlanan rapor ortaya çıktı. Prof. Dr. Hakan Ersoy, "Raporun sonuçları çok net ve açık. Dere yataklarına yapılan müdahaleler dere yatakları kısmen hafriyat malzemeleriyle doldurulması, kesitinin değiştirilmesi gibi etkenler burada katalizör etkisi yapmıştır" dedi.

00:45 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da konuştu Açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da toplamda 8,5 milyar liraya varan yatırımların açılışını gerçekleştireceğini söyledi.

18:48 Kuzeyşehir hızla gelişiyor Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi.

18:45 Putin, Ukrayna'da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi - Putin, Ukrayna'da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna operasyonlarında yer alan Rus askerlerinin anneleriyle bir araya geldi.

17:35 Şehirli Derneği, Depreme Yönelik Risk Algısını Ölçme Araştırması ön raporunu yayımladı Şehirli Derneğinin Türkiye'nin 81 ilinden 1200 kişinin katılımıyla yaptığı "Depreme Yönelik Risk Algısını Ölçme Araştırması"nın ön raporu tamamlandı.

17:13 Yusufeli Barajı'na Türkiye Sigorta güvencesi Türkiye'nin stratejik varlıklarını sigortalamaya devam eden Türkiye Sigorta, Yusufeli Barajı'na 31 Aralık 2023'e kadar güvence sunacak.

17:08 OGM'de 172 iş makinesinin bölge müdürlüklerine dağıtım töreni gerçekleştirildi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) makine parkına değeri 650 milyon lirayı bulan 172 araç daha eklediklerini bildirdi.