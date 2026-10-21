Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözü 2027 yılı maaş zamlarına çevrilmişken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken değerlendirmeler ve formüller geldi. Meclis’e sunulan yeni yıl bütçesini inceleyen Karakaş, asgari ücret artışının yüzde 30’un altında kalmayacağını öngörürken; SGK’nın bütçe fazlası üzerinden emeklilere TOKİ iş birliğiyle düşük faizli konut kredisi sağlanabileceğini savundu.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM ALT SINIRI: YÜZDE 30

Meclis’e sunulan bütçedeki vergi muafiyeti kalemleri üzerinden hesaplamalarını paylaşan Karakaş, 2027 yılı için asgari ücret artışının en az yüzde 30 oranında gerçekleşeceğini düşündüğünü ifade etti. Karakaş, resmi tutarın komisyon görüşmeleri neticesinde kesinleşeceğini de anımsattı.

Mevcut net asgari ücret: 28.075 lira 50 kuruş

Zam tutarı: 8.422 lira 65 kuruş

Zam oranı: %30

Yeni asgari ücret: 36.498 lira 15 kuruş

EMEKLİLERE DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ FORMÜLÜ

SGK’nın geçmişte işçi kooperatiflerine konut kredisi desteği verdiğini hatırlatan Karakaş, kurumun 2025 yılı bütçesinin 35,7 milyar TL fazla verdiğine dikkat çekti. Karakaş önerisini şu sözlerle aktardı: "Geçmişte SSK 233 binden fazla konutun yapılmasına vesile oldu, Bağ-Kur bile binlerce konut üretimine katkı sağladı. Bugün SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında ve çok daha güçlü. SGK’nın 2025 bütçesi 35 milyar 700 milyon lira fazla verdi. Devlet katkısının faiziyle bile olsa, TOKİ iş birliğiyle emeklilere düşük faizli konut kredisi verilebilir. Emeklinin maaşından direkt kesinti yapılacağı için kurumun parası da riske girmez. Bu basit formül uygulanırsa hem kiralar düşer hem de emekli ev sahibi olur."

MAAŞLARA 'SEÇİM' ETKİSİ

Bütçede şu an için memur ve emekliler adına yüksek oranlı ek zamları işaret eden bir tablo bulunmadığını belirten SGK Başuzmanı, seçim sürecine girildikçe ek bütçeler vasıtasıyla maaş artışlarının yükseltilebileceğini söyledi. Mevcut bütçenin henüz bir 'seçim bütçesi' niteliği taşımadığını ifade eden Karakaş, olası bir erken seçimin 2027 yılının sonlarında ya da Nisan 2028’de yapılabileceği değerlendirmesini yaptı.

"HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAATE DÜŞÜRÜLMELİ"

Türkiye'deki haftalık 45 saatlik çalışma süresinin Avrupa standartlarının üzerinde yer aldığını kaydeden İsa Karakaş, çalışma saatlerinin düşürülmesi çağrısında bulunarak, "Avrupa ülkelerine göre daha verimli mi çalışıyoruz? Cevabı hayır. Artık 40 saatlik uygulamaya geçmemizin zamanı geldi. İşverenin haftalık 45 saati 40 saate indirmesi durumunda aradaki fark için devlet yeni bir teşvik verebilir. Çalışma sürelerinin düşmesi iş stresini, hastalıkları ve iş kazası maliyetlerini azaltacaktır" dedi.