Lizbon ve Porto'da konut protestolarında 55 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Lizbon ve Porto'da konut protestolarında 55 kişi gözaltına alındı

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Lizbon ve Porto\'da konut protestolarında 55 kişi gözaltına alındı
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Portekiz'in Lizbon ve Porto kentlerinde konut fiyatları ile kiralardaki artışı protesto için kurulan çadır kampları polis tarafından tahliye edildi. Alanları gönüllü terk etmeyi reddeden 55 kişi gözaltına alınırken, olaylarda hafif yaralanan iki kişiye müdahale edildi.

Portekiz'de artan konut fiyatları ve kiraları proteso etmek amacıyla Lizbon ve Porto'daki meydanlarda kurulan çadırlar polis tarafından tahliye edilirken, alanları terk etmeyi reddeden 55 kişi gözaltına alındı.

Portekiz'de giderek derinleşen konut krizi, özellikle büyük şehirlerde artan kira ve konut fiyatları nedeniyle toplumsal tepkilere yol açıyor. Başkent Lizbon ve Porto'da meydanlarda çadır kampları kuran yüzlerce kişi, barınma maliyetlerindeki artışı ve hükümetin konut politikalarını protesto etti. Lizbon'daki Rossio Meydanı'na cumartesi gününden itibaren yaklaşık 200 çadır kuran protestocular, Porto'daki I. Dom Joao Meydanı'nda da yaklaşık 10 gün boyunca eylemlerini sürdürdü. Polis, bugün yerel saatle 06.00 sıralarında iki kentte eş zamanlı operasyon düzenleyerek protesto kamplarını tahliye etti. Kamu Güvenliği Polisi Müfettişi Sergio Soares, alanları gönüllü olarak terk etmeyi reddeden 55 kişinin gözaltına alındığını, olaylar sırasında hafif yaralanan iki kişiye müdahale edildiğini açıkladı.

"Eylemler saat 19.00'da yeniden başlayacak"

Lizbon'daki protesto kampının sözcüsü Carla Valadao, polis operasyonunu "son derece saldırgan" olarak nitelendirirken, eylemlerin saat 19.00'da yeniden başlayacağını söyledi.

Porto Belediye Başkanı Pedro Duarte ise gösteriler barışçıl ve yasal kaldığı sürece konut sorunlarına ilişkin endişelerin dinlenmeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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