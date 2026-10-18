Muğla'da konut satışları Ekim'de 1952'ye yükselirken yabancılara konut satışı 46 oldu - Son Dakika
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Muğla'da konut satışları Ekim'de 1952'ye yükselirken yabancılara konut satışı 46 oldu

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Muğla\'da konut satışları Ekim\'de 1952\'ye yükselirken yabancılara konut satışı 46 oldu
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TÜİK verilerine göre Muğla'da Ekim ayında konut satışları Ağustos'a kıyasla 232 adet artışla 1952'ye, iş yeri satışları da 234'e çıktı. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışı 32'den 46'ya yükselirken en fazla konut 19 adetle Birleşik Krallık vatandaşlarınca alındı.

Muğla'da Ekim ayında konut ve iş yeri satışlarında Ağustos ayına göre artış yaşandı. Ekim ayında bin 952 konut ve 234 iş yeri satılırken, yabancılara yapılan konut satışları 46'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Muğla'da Ağustos ayında bin 720 olan konut satışı, Ekim ayında bin 952'ye çıktı. Böylece konut satışları iki ay içerisinde 232 adet artarak yüzde 13,5 yükseldi. Ekim ayında satışı gerçekleştirilen konutların 616'sı ilk el, bin 336'sı ise ikinci el konutlardan oluştu.

İş yeri satışları da arttı

Muğla'da Ağustos ayında 223 olan iş yeri satışı, Ekim ayında 234'e yükseldi. Ekim ayında satılan iş yerlerinin 52'si ilk el, 182'si ise ikinci el olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara konut satışında artış

Muğla'da yabancı ülke vatandaşlarına yapılan konut satışlarında da artış yaşandı. Ağustos ayında 32 konut yabancılara satılırken, Ekim ayında bu sayı 46'ya yükseldi. Böylece yabancılara yapılan konut satışları 14 adet artarak yüzde 43,8 oranında yükseliş gösterdi.

Ekim ayında Muğla'dan en fazla konut satın alan yabancı ülke vatandaşları 19 konutla Birleşik Krallık vatandaşları oldu. Rusya Federasyonu vatandaşları 11 konutla ikinci sırada yer alırken, Almanya vatandaşları 4, Fransa ve Özbekistan vatandaşları 3'er, Hollanda vatandaşları ise 2 konut satın aldı.

İrlanda, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da Muğla'dan birer konut aldı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuBirleşik KrallıkEkonomiAğustosMuğlaEmlakSon Dakika

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