Ankara\'daki UNFPA çalıştayında 2030 nüfus ve konut sayımı hazırlıkları ele alındı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Bölgesel Çalıştayı'nda, 2030 nüfus ve konut sayımlarının hazırlık süreci değerlendirildi.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından, Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UNSD), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun (ESCAP) katkılarıyla düzenlenen "2030 Nüfus ve Konut Sayımları Turunda İdari Verilerin Kullanımına İlişkin Bölgesel Çalıştay", Ankara'da gerçekleştirildi.

Açılışa katılan TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı, burada yaptığı konuşmada, "Nüfus ve konut sayımları kamu politikalarının oluşturulması, kaynakların etkin dağılımı ve kalkınma hedeflerinin izlenmesi açısından önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Arabacı, idari verilerin ve dijital teknolojilerin kullanımının, istatistik üretiminde verimliliği artırdığını ve daha güncel verilerin üretilmesine katkı sağladığını belirterek, idari verilerin etkin kullanımında veri kalitesinin, kurumlararası koordinasyonun önemine işaret etti.

Nüfus ve konut sayımı tecrübeleri katılımcı ülkelerle paylaşılacak

TÜİK'in nüfus istatistiklerinde idari verilerin kullanımına yönelik deneyimlerine değinen Arabacı, 2021 Nüfus ve Konut Sayımı'ndan edinilen tecrübelerin, çalıştay kapsamında katılımcı ülkelerle paylaşılacağını aktardı.

Arabacı, 2023'te imzalanan ve 2030 yılına kadar uzatılan Mutabakat Zaptı'nın, ortak çalışmalara önemli bir temel oluşturduğuna dikkati çekti.

Çalıştay kapsamında, 2030 Nüfus ve Konut Sayımları Turu'na hazırlık sürecinde idari verilerin kullanımına ilişkin ülke deneyimlerinin paylaşılması, karşılaşılan zorlukların değerlendirilmesi ve istatistiksel kapasitenin geliştirilmesine yönelik yaklaşımların ele alınması öngörülüyor.