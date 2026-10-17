Kırşehir\'de yaralama ve yağma olaylarına karışan 5 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

Kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, yağma ve mala zarar verme olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir'de meydana gelen kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, yağma ve mala zarar verme olaylarına ilişkin çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden C.A. ve Z.K. hakkında adli kontrol kararı verilirken, A.Y.E., İ.Ç. ve E.A. ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.