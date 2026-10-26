TOKİ'nin Salıpazarı'nda yapacağı 120 konutluk projede zemin etüdü başladı - Son Dakika
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TOKİ'nin Salıpazarı'nda yapacağı 120 konutluk projede zemin etüdü başladı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde TOKİ'nin yapmayı planladığı 120 konutluk projede zemin etüt çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Yavaşbey Mahallesi'nde hayata geçirilecek projenin ilçenin konut açığını kapatacağını söyledi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılması planlanan 120 konutluk projenin zemin etüt çalışmalarına başlandı.

İlçenin konut ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedeflenen proje, Yavaşbey Mahallesi'nde hayata geçirilecek.

Proje alanında başlatılan sondaj çalışmalarıyla zeminin jeolojik ve jeoteknik özellikleri incelenerek yapılaşmaya ilişkin teknik veriler elde edilecek.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, yaptığı açıklamada, TOKİ projesinin ilçe açısından önemli olduğunu belirtti.

Karaca, "Salıpazarı'nın konut açığını kapatacak olan TOKİ projesinin zemin etüt çalışmalarına bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. İlçemize ve hak sahiplerine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından projenin diğer aşamalarına ilişkin sürecin netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TOKİ'nin Salıpazarı'nda yapacağı 120 konutluk projede zemin etüdü başladı - Son Dakika
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