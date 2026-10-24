Battersea Elektrik Santrali restorasyon sonrası 2022\'de karma komplekse dönüştü

LONDRA, 24 Ekim (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın simge yapılarından tarihi Battersea Elektrik Santrali, geçirdiği kapsamlı restorasyonun ardından bir yaşam ve ticaret merkezi olarak hizmet veriyor.

Thames Nehri'nin güney kıyısında yer alan Battersea Elektrik Santrali, 1929-1955 yılları arasında iki aşamada inşa edildi. Kömürle çalışan santral, en yoğun faaliyet gösterdiği dönemde Londra'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık beşte birini karşılayarak Buckingham Sarayı ve Parlamento Binası gibi önemli yapılara elektrik sağladı.

Dört beyaz bacasıyla tanınan yapı, 1983 yılında elektrik üretiminin sona ermesinin ardından onlarca yıl atıl kaldı. Restorasyon ve yeniden geliştirme çalışmalarının ardından eski sanayi simgesi, 2022 yılında mağazalar, restoranlar, ofisler, konutlar ve eğlence tesislerinin yer aldığı çok amaçlı bir kompleks olarak yeniden halkın kullanımına açıldı.