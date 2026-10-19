Erzurum\'da 2026 Eylül\'ünde konut satışı 298 artışla bin 195\'e ulaştı

Erzurum'da 2026 yılı Eylül ayında bin 195 konut satışı gerçekleştirildi. Bir önceki ay 897 olarak kaydedilen konut satışları, eylülde 298 artarken, geçen yılın aynı ayına göre 100 yükseldi. Kentte iş yeri satışları da ağustos ayındaki 80 seviyesinden eylülde 159'a çıktı. Son 5 ve 10 yıllık eylül ayı verileri karşılaştırıldığında ise konut ve iş yeri satışlarındaki artış dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Erzurum'da eylül ayında satılan konutların 528'i ilk el, 667'si ikinci el olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde satışı yapılan 159 iş yerinin 49'u ilk el, 110'u ikinci el oldu.

Konut satışları bir ayda 298 arttı

Erzurum'da 2026 yılı Ağustos ayında 897 konut satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 301'i ilk el, 596'sı ikinci el konutlardan oluştu. Eylül ayında ise toplam konut satışı bin 195'e yükseldi. İlk el konut satışları 301'den 528'e, ikinci el satışlar ise 596'dan 667'ye çıktı. Böylece bir ayda ilk el satışlarda 227, ikinci el satışlarda 71 artış yaşandı.

İş yeri satışlarında da ağustos ayına göre yükseliş kaydedildi. Ağustosta 32 ilk el, 48 ikinci el olmak üzere toplam 80 iş yeri satılırken, eylülde bu sayı 159'a ulaştı. Eylül ayında satılan iş yerlerinin 49'u ilk el, 110'u ikinci el olarak gerçekleşti. Bir ayda ilk el iş yeri satışları 17, ikinci el satışlar 62 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre artış yaşandı

Erzurum'da 2025 yılı Eylül ayında bin 95 konut satışı yapılmıştı. Bu satışların 382'si ilk el, 713'ü ikinci el konutlardan oluşmuştu. Aynı dönemde 42'si ilk el, 92'si ikinci el olmak üzere toplam 134 iş yeri satılmıştı.

2026 yılı Eylül ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre 100 arttı. İlk el konut satışları 382'den 528'e yükselirken, ikinci el satışlar 713'ten 667'ye geriledi. İş yeri satışları ise 134'ten 159'a çıktı. İlk el iş yeri satışları 42'den 49'a, ikinci el satışlar 92'den 110'a yükseldi.

Beş yıllık karşılaştırmada konut satışları arttı

Erzurum'da 2021 yılı Eylül ayında bin 28 konut satışı gerçekleştirilmişti. Bunların 456'sı ilk el, 572'si ikinci el olarak kayıtlara geçmişti. Aynı ayda 48 ilk el, 67 ikinci el olmak üzere toplam 115 iş yeri satışı yapılmıştı.

2021 yılı Eylül ayı ile 2026 yılı Eylül ayı karşılaştırıldığında konut satışları 167 artarak bin 195'e yükseldi. İlk el konut satışları 456'dan 528'e, ikinci el satışlar 572'den 667'ye çıktı. İş yeri satışları da 115'ten 159'a yükselirken, ilk el iş yeri satışları 48'den 49'a, ikinci el satışlar ise 67'den 110'a ulaştı.

On yılda konut satışları 573 arttı

Erzurum'da 2016 yılı Eylül ayında 622 konut satışı gerçekleştirilmişti. Bu satışların 282'si ilk el, 340'ı ikinci el olarak kaydedilmişti. Aynı dönemde 12 ilk el, 20 ikinci el olmak üzere toplam 32 iş yeri satışı yapılmıştı.

2016 yılı Eylül ayı ile 2026 yılı Eylül ayı verileri karşılaştırıldığında konut satışlarının 622'den bin 195'e yükseldiği görüldü. On yıllık dönemde konut satışları 573 artarken, ilk el satışlar 282'den 528'e, ikinci el satışlar 340'tan 667'ye çıktı. İş yeri satışları ise 32'den 159'a yükseldi. İlk el iş yeri satışları 12'den 49'a, ikinci el satışlar 20'den 110'a ulaştı.