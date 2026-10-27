İstanbul Maltepe'de çöken Kardeşler Apartmanı hak sahiplerine iki seçenek sunuldu - Son Dakika
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İstanbul Maltepe'de çöken Kardeşler Apartmanı hak sahiplerine iki seçenek sunuldu

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İstanbul Maltepe\'de çöken Kardeşler Apartmanı hak sahiplerine iki seçenek sunuldu
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İstanbul Maltepe'de 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi vatandaşlara iki konut seçeneği sunuldu. İsteyenler yarın itibarıyla Esenkent'teki İETT Bloklarından anahtar alabilecek, istemeyenler ise TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İstanbul'da Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi vatandaşlar için yeni konutlar hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı binanın çökmesinin ardından 9 gün içinde tüm hak sahibi vatandaşlarla görüştü.

Başkanlık, dileyen hak sahiplerinin yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Bloklarındaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabileceklerini, dileyen hak sahiplerinin de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde evlerinin yerinde yeniden inşa edilebileceğini içeren 2 seçenek sundu.

Öte yandan vatandaşlara örnek daireler gezdirildi ve çalışmalar sonucu göçükten 20 gün sonra hazır daireleri almak isteyen vatandaşlara anahtarları teslim edilecek.

Her iki seçenekte de vatandaşlara uzun yıllara yayılan uygun ödeme koşulları sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, "8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Dileyen, yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Bloklarındaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabilecek. Onu istemeyen, TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
İstanbulMaltepeGüncelEmlakİETTSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Maltepe'de çöken Kardeşler Apartmanı hak sahiplerine iki seçenek sunuldu - Son Dakika
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