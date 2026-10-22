CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, kömürlükte yaşayan Tilki\'yi ziyaret etti

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazarda çalışarak geçimini sağlamaya çalışan 87 yaşındaki Hürü Tilki'yi ziyaret etti. Gülsever, "İnsanca yaşamak bir haktır. Bu hak, kimsenin sesini duyurabilmesine bağlı olmamalı" dedi.

Gülsever, 87 yaşında semt pazarında çalışarak geçimini sağlamaya çalışan Hürü Tilki'ye ziyarette bulundu. Gülsever, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir vatandaşımızın tırnağına diken batsa bunu kendimize dert biliriz. Çünkü bizim için siyaset, insanın derdini duymak ve çözümü için sorumluluk almaktır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek' sözü, bu anlayışın özüdür. Kimsenin yoksulluğa ve çaresizliğe terk edilmediği bir Türkiye'ye olan inancımızdır.

Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla, Osmaniye'de hiçbir geliri ve uygun barınma koşulları bulunmayan bir annemiz için harekete geçtik. Güvenli barınma koşullarına kavuşması için salı günden beri Osmaniye il başkanımızla teyzemize ulaştık.

Osmaniye'de 87 yaşındaki Hürü Tilki, hiçbir geliri olmadan bir kömürlükte yaşıyor, kızının dağdan topladığı naneleri kurutup satarak geçinmeye çalışıyordu. Üstelik torunundan şiddet gördüğü de belirtiliyordu. 87 yaşında bir insanın bu koşullara mahkum edilmesi, sosyal devletin nasıl yok edildiğinin acı bir göstergesidir.

Bugün Hürü Teyze'nin güvenli bir konuta ve düzenli bir gelire kavuşması için yola koyulmuştuk. Meğer Osmaniye milletvekilleri ve Kadirli Belediyesi'nin harekete geçmesi için konuyu bizim gündeme getirmemiz gerekiyormuş. Geç de olsa Hürü Teyze'ye el uzatılması sevindirici. Ancak insanca yaşamak bir haktır. Bu hak, kimsenin sesini duyurabilmesine bağlı olmamalı."