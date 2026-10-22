CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, kömürlükte yaşayan Tilki'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, kömürlükte yaşayan Tilki'yi ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, kömürlükte yaşayan Tilki\'yi ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kömürlükte yaşayan 87 yaşındaki Hürü Tilki'yi ziyaret etti. Gülsever, Tilki'nin güvenli konut ve düzenli gelire kavuşması için harekete geçildiğini belirtti.

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazarda çalışarak geçimini sağlamaya çalışan 87 yaşındaki Hürü Tilki'yi ziyaret etti. Gülsever, "İnsanca yaşamak bir haktır. Bu hak, kimsenin sesini duyurabilmesine bağlı olmamalı" dedi.

Gülsever, 87 yaşında semt pazarında çalışarak geçimini sağlamaya çalışan Hürü Tilki'ye ziyarette bulundu. Gülsever, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir vatandaşımızın tırnağına diken batsa bunu kendimize dert biliriz. Çünkü bizim için siyaset, insanın derdini duymak ve çözümü için sorumluluk almaktır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek' sözü, bu anlayışın özüdür. Kimsenin yoksulluğa ve çaresizliğe terk edilmediği bir Türkiye'ye olan inancımızdır.

Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla, Osmaniye'de hiçbir geliri ve uygun barınma koşulları bulunmayan bir annemiz için harekete geçtik. Güvenli barınma koşullarına kavuşması için salı günden beri Osmaniye il başkanımızla teyzemize ulaştık.

Osmaniye'de 87 yaşındaki Hürü Tilki, hiçbir geliri olmadan bir kömürlükte yaşıyor, kızının dağdan topladığı naneleri kurutup satarak geçinmeye çalışıyordu. Üstelik torunundan şiddet gördüğü de belirtiliyordu. 87 yaşında bir insanın bu koşullara mahkum edilmesi, sosyal devletin nasıl yok edildiğinin acı bir göstergesidir.

Bugün Hürü Teyze'nin güvenli bir konuta ve düzenli bir gelire kavuşması için yola koyulmuştuk. Meğer Osmaniye milletvekilleri ve Kadirli Belediyesi'nin harekete geçmesi için konuyu bizim gündeme getirmemiz gerekiyormuş. Geç de olsa Hürü Teyze'ye el uzatılması sevindirici. Ancak insanca yaşamak bir haktır. Bu hak, kimsenin sesini duyurabilmesine bağlı olmamalı."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiOsmaniyePolitikaKadirliGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
21:39
SPK raporlarıyla İstanbul’da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4’üne ev hapsi
SPK raporlarıyla İstanbul'da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4'üne ev hapsi
21:02
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
20:56
Canlı anlatım: Gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Gol geldi ancak ofsayt
20:07
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
19:16
Arda Turan’dan Arda Güler’i üzen tahmin
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 22:32:20. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, kömürlükte yaşayan Tilki'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei