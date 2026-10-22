Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı

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Kılıçdaroğlu\'ndan erken seçim çıkışı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmalarında tavrını belli etti. Kılıçdaroğlu, "Ülke bu haldeyken, yangın yerindeyken hangi erken seçimi yapacaksınız? Ekonomiyi görüyorsunuz, fon vurgununu görüyorsunuz, yolsuzlukları görüyorsunuz, gelir dağılımındaki olağanüstü bozulmayı görüyorsunuz. Hangi erken seçimi yapacaksınız ve hangi gerekçeyle yapacaksınız? Biz her şeyden önce Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tablonun mutlaka düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu dönemde erken seçimin yanlış olacağını söyledi.

"ÜLKE BU HALDEYKEN HANGİ ERKEN SEÇİMİ YAPACAKSINIZ?"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Ülke bu haldeyken, yangın yerindeyken hangi erken seçimi yapacaksınız? Ekonomiyi görüyorsunuz, fon vurgununu görüyorsunuz, yolsuzlukları görüyorsunuz, gelir dağılımındaki olağanüstü bozulmayı görüyorsunuz. Yoksulluğun artık yaygınlaştığını ve bir anlamda da kitleler tarafından kabul edildiğini görüyorsunuz. Hangi erken seçimi yapacaksınız ve hangi gerekçeyle yapacaksınız?

Erken seçim eğer gelirse Türkiye'nin gündemine, elbette ki biz erken seçim olmasın diye bir özel çabamız olmayacak yani. Ama biz her şeyden önce Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tablonun mutlaka düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu tablo mutlaka düzelmek zorunda. Yapamazlarsa, beceremezlerse zaten doğal olarak seçim kendiliğinden gelecektir, doğal olarak.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

"CHP'nin Cumhur İttifakı'nın yanında saf tutuyor algısına ne diyorsunuz?" sorusuna, "Efendim bu algıyı yaratan medya ve belli çevreler, yani özel olarak Cumhur İttifakı ile bir görüşmemiz olmadı. Eleştiri gelince en sert eleştiriyi yapıyoruz" yanıtını verdi.

"MANSUR BEY'İN İSTİFASI ÜZDÜ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini yapıyor. Belediye başkanı bir yerde sorun varsa o sorunu götürür, çözer. Kendisi ekibi, kadrosuyla sorunları çözmekle yükümlü zaten. Mansur Bey'in istifası üzdü mü? Elbette üzülürüz."

Cumhuriyet Halk PartisiKemal KılıçdaroğluPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Senin tek derdin erdoğanın yeniden seçilmesi sana verilen görev bu 67 11 Yanıtla
    hasan baba dikkat hasan baba dikkat:
    Dün dedeeee diye yırtınıyorsunuz, dünyanın en dürüst şeffaf adamıydı, laa sizin ipinizle kuyuya inilirmi 10 26
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Ülkede emeklilerin durumu hariç hiçbir sorun yok. Emekli sorunu da erken emeklilikten kaynaklı. 45 -50 yaşında emekli olunursa olacağı bu. Erken emeklilikte CHP nin kazığı 2 12
    Ufuk BİR Ufuk BİR:
    Baba hasan dikkat akp de o kadar güvenilir insan varken şimdi malesef yoklar 6 2
    hakinen6321 hakinen6321:
    şakamı bu ,muhallefet seçim istemiyor olaya bak daha neler göreceğiz 2 0
    kocakercan39 kocakercan39:
    Düne kadar baba diyordunuz, şimdi hayırdır. 0 1
  • aykut koçak aykut koçak:
    ne yiyip içirdilerde buna ..bu bu kadar çark etti 39 5 Yanıtla
    Ufuk BİR Ufuk BİR:
    Bilemem 2 1
  • batubora1274 batubora1274:
    yandaş oğlu yandaş 34 8 Yanıtla
    Gokay Ergul Gokay Ergul:
    Kılıçdaroğlu başka devirde yaşıyor galiba ülkeyi bu hale getiren hükümet mi düzeltecek yazık U dönüşü yapmış Kılıçdaroğlu saha geçmiş anlaşıldı hükümet yanlısı butlancı 25 5
    kocakercan39 kocakercan39:
    Hani siz cuhapeliydiniz 0 0
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    insan nasıl satılır örnek işte kamal olur Halis olur selami olur 32 2 Yanıtla
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Sanki iktidar ortağı konuştu,aman düzen değişmesin diyor... 28 3 Yanıtla
    Ufuk BİR Ufuk BİR:
    Bu bile bir kanıt niye tekrar CHP nin başına getirildiği 7 0
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