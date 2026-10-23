Bulgaristan'da skandal olay! Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdü

Bulgaristan'da skandal olay! Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'da Parlamento Başkanı Mihaela Dotsova'ya arabasına binerken soru sormak isteyen gazeteci Sonya Koltuklieva, korumalar tarafından yere düşürüldü. Kadın gazeteci yerde hareketsiz kalırken, parlamento başkanı aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Ülkede büyük öfkeye neden olan olayın ardından parlamento başkanının istifası istendi.
Bulgaristan skandal olaya sahne oldu. Parlamento Başkanı Mihaela Dotsova’nın aracına bindiği sırada soru sormak isteyen gazeteci Sonya Koltuklieva, korumaların sert müdahalesiyle yere düşürüldü.
GAZETECİYİ UMURSAMADAN GİTTİLER
Kadın gazetecinin yerde hareketsiz kalmasına aldırış etmeyen parlamento başkanı, makam aracıyla hızla olay yerinden ayrıldı.
PARLAMENTO BAŞKANINA İSTİFA ÇAĞRISI
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte ülkede büyük bir infial yaşandı. Medya özgürlüğünün açıkça çiğneğini belirten vatandaşlar ve muhalefet kanadı, tepkilerin hedefindeki parlamento başkanını derhal istifaya çağırdı.
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