Kızı Yağmur Ünal 42 yaşına girdi, Türkan Şoray çocukluk fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kızı Yağmur Ünal 42 yaşına girdi, Türkan Şoray çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızı Yağmur Ünal 42 yaşına girdi, Türkan Şoray çocukluk fotoğraflarını paylaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta oyuncu Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın 42. doğum gününü onun bebeklik ve çocukluk yıllarına ait karelerle kutladı. Şoray, kızına seslendiği mesajında "Yağmur’um Varlığın en büyük gururum, gülüşün mutluluğum." ifadelerini kullandı ve ona uzun bir ömür diledi.

Türkan Şoray, 42 yaşına giren kızı Yağmur Ünal için özel bir doğum günü mesajı hazırladı. Türk sinemasının efsane ismi, kızının çocukluk fotoğraflarını da gün yüzüne çıkararak yıllar öncesine uzanan anılarını hatırlattı.

Kızı Yağmur Ünal 42 yaşına girdi, Türkan Şoray çocukluk fotoğraflarını paylaştı

YEŞİLÇAM'IN SULTANI'NDAN KIZINA ÖZEL KUTLAMA

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Türkan Şoray, bu kez anne olarak yaşadığı mutluluğu gözler önüne serdi. Usta sanatçı, 42 yaşına giren kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü sevgi dolu sözlerle kutladı. Kızının hayatındaki yerini anlatan Şoray, hazırladığı kutlama mesajına geçmiş yıllardan fotoğraflar da ekledi. Ünlü oyuncunun tercih ettiği kareler arasında Yağmur Ünal'ın bebeklik ve çocukluk dönemine ait görüntüler yer aldı.

Kızı Yağmur Ünal 42 yaşına girdi, Türkan Şoray çocukluk fotoğraflarını paylaştı

"BÜYÜDÜN AMA SEN BENİM HALA  BEBEĞİMSİN"

Türkan Şoray'ın kızına hitaben kaleme aldığı mesaj, doğum günü kutlamasının en dikkat çekici ayrıntısı oldu. Kızına duyduğu sevgiyi ve onunla gurur duyduğunu dile getiren usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Yağmur’um Varlığın en büyük gururum, gülüşün mutluluğum. Büyüdün, bir yaş daha aldın ama sen benim hala bebeğim, kurabiyem, kuzumsun. Güzel kalpli kızım, tüm ömrün kalbin gibi güzel olsun Nice yaşlara, doğum günün kutlu olsun bebeğim."

Kızı Yağmur Ünal 42 yaşına girdi, Türkan Şoray çocukluk fotoğraflarını paylaştı
Türkan ŞorayYağmur ÜnalÇocuklukMagazinSözlerSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • zzp64hkmkq zzp64hkmkq:
    hiç anasına çekmemiş 0 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    bu nasıl 42 lan...17 gibi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez anlattı: Durup dururken bu noktaya gelmedim AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ilk kez anlattı: Durup dururken bu noktaya gelmedim!
90’larda “A’dan Z’ye“ ile tanınan Esra Ceyhan yeni fotoğraflarıyla gündemde 90'larda "A'dan Z'ye" ile tanınan Esra Ceyhan yeni fotoğraflarıyla gündemde
Batı Asya’nın en zenginleri belli oldu Listede Türkiye’den 11 isim var Batı Asya'nın en zenginleri belli oldu! Listede Türkiye'den 11 isim var
21:39
SPK raporlarıyla İstanbul’da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4’üne ev hapsi
SPK raporlarıyla İstanbul'da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4'üne ev hapsi
21:02
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
20:56
Canlı anlatım: Gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Gol geldi ancak ofsayt
20:32
Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı
Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı
20:25
Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı
Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı
20:07
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
19:16
Arda Turan’dan Arda Güler’i üzen tahmin
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 22:37:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Kızı Yağmur Ünal 42 yaşına girdi, Türkan Şoray çocukluk fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei