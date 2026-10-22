Sergen Yalçın\'ı güldüren soru! Salondakiler cevabına kahkaha attı

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın için 4 yıllık sözleşmeye imza attığı görkemli bir tören düzenlendi. Deneyimli teknik adamın imza töreni sırasında basın mensuplarıyla girdiği diyalog salonda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

SERGEN YALÇIN'I GÜLÜMSETEN SORU

Toplantı esnasında bir gazetecinin, "Kamuoyu ve medya baskısıyla nasıl başa çıkmayı planlıyorsunuz?" sorusu üzerine tebessüm eden 53 yaşındaki çalıştırıcı, verdiği esprili ve kendinden emin yanıtla salondaki basın mensuplarını güldürdü.

''TAM BENİM YERİM BENCE''

Soruyu tebessümle karşılayan Sergen Yalçın, ''Tam benim yerim bence (Gülerek). Eleştiri olmadan hiçbir iş yürümez. Çok antrenmanlıyız. Yaptığınız işin tabii ki eleştiri boyutu olacak. Yaptığınız işi insanlar beğenmeyebilir, bunlar çok doğal ama biz kendi bildiğimizi, doğru bildiğimizi yapacağız. Erken konuşmamak lazım, sonucunda ne olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.