Sergen Yalçın'ı güldüren soru! Salondakiler cevabına kahkaha attı - Son Dakika
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Sergen Yalçın'ı güldüren soru! Salondakiler cevabına kahkaha attı

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Sergen Yalçın\'ı güldüren soru! Salondakiler cevabına kahkaha attı
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi. Sergen Yalçın aldığı bir soruyu gülerek karşılarken, verdiği yanıtla gazetecileri de güldürdü. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın için 4 yıllık sözleşmeye imza attığı görkemli bir tören düzenlendi. Deneyimli teknik adamın imza töreni sırasında basın mensuplarıyla girdiği diyalog salonda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

SERGEN YALÇIN'I GÜLÜMSETEN SORU

Toplantı esnasında bir gazetecinin, "Kamuoyu ve medya baskısıyla nasıl başa çıkmayı planlıyorsunuz?" sorusu üzerine tebessüm eden 53 yaşındaki çalıştırıcı, verdiği esprili ve kendinden emin yanıtla salondaki basın mensuplarını güldürdü.

Sergen Yalçın'ı güldüren soru! Salondakiler cevabına kahkaha attı

''TAM BENİM YERİM BENCE''

Soruyu tebessümle karşılayan Sergen Yalçın, ''Tam benim yerim bence (Gülerek). Eleştiri olmadan hiçbir iş yürümez. Çok antrenmanlıyız. Yaptığınız işin tabii ki eleştiri boyutu olacak. Yaptığınız işi insanlar beğenmeyebilir, bunlar çok doğal ama biz kendi bildiğimizi, doğru bildiğimizi yapacağız. Erken konuşmamak lazım, sonucunda ne olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Banada senelik o kadar maaş verin takla bile atarım.... 2 1 Yanıtla
  • hamdullahs013 hamdullahs013:
    Hayırlısı diyelem. Umarım Bizleri Sevindireceğin, Bizlerde seni. Alkışlarız. Neden Olmasın 1 0 Yanıtla
  • Tahir Solak Tahir Solak:
    ÖZEL HATATAKİ SEÇÜMLERİNİ SEVMEYİP BENEMSEMEMEKLE BERABER , EVET BENDENİZDE BİR ANTRENÖR OLARAK ÖZ GÜVEN VE OYUNCULARA GÜVENMEK ŞARTTIR UCUNDA ÖLÜM YOK ARTI SON DERECE BAŞARILI FUTBOL ADAMIDIR SERGEN’E BAŞARILAR DİLİYORUM 1 0 Yanıtla
  • Birol Kaya Birol Kaya:
    montellayı ararsınız. 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'ı güldüren soru! Salondakiler cevabına kahkaha attı - Son Dakika
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