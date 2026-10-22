Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi! Korumaları hemen devreye girdi - Son Dakika
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Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi! Korumaları hemen devreye girdi

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Kubilay Kaan Kundakçı davasında 'kasten öldürmeye azmettirme' ve 'suçu bildirmeme' suçlarından beraat ederek cezaevinden çıkan Aleyna Kalaycıoğlu, tahliyesinin ardından ilk kez objektiflere yansıdı. Kalaycıoğlu'nun İstanbul Ataşehir'deki bir mekanda, aynı davada tanık olarak yer alan müzisyen Bertin Yıldız ile konuşurken görüntülenmesi dikkat çekti. Görüntülerin devamında ise korumaların kameralara müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez İstanbul Ataşehir'de görüntülendi. Ünlü ismin yanında bulunan kişinin Kubilay Kaan Kundakçı davasında tanıklık yapan müzisyen Bertin Yıldız olması dikkat çekti.

DAVANIN KİLİT İSMİYLE KONUŞURKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kubilay Kaan Kundakçı davasında yargılanan ve hakkındaki suçlamalardan beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, tahliyesinin ardından ilk kez kameralara yakalandı. İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir mekanda görüntülenen Kalaycıoğlu'nun yanında sıradan bir tanıdığı değil, aynı davada tanık olarak yer alan müzisyen Bertin Yıldız vardı. İkilinin mekanda karşılıklı konuştuğu anlar objektiflere yansıdı. Kalaycıoğlu'nun cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntülerinde, yargılama sürecinde tanık olarak adı geçen Yıldız ile bir arada olması dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıktı. İkilinin ne hakkında konuştuğuna ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi! Korumaları hemen devreye girdi

KORUMALAR KAMERALARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerin devamında yaşananlar da dikkat çekti. Aleyna Kalaycıoğlu ve Bertin Yıldız'ın görüntülenmesinin ardından korumalar kameralara müdahale etmeye çalıştı. Çekimi engellemeye yönelik hareketler de görüntülere yansıdı. 

Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi! Korumaları hemen devreye girdi
Aleyna KalaycıoğluAtaşehirİstanbulMagazinGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar Serkan Basar:
    yazık ölene anaya babaya 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak Mustafa Bayrak:
    bu adalet ülkede adalet yok 6 0 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    serbest kaldılar adalet bumu şimdi genç biri öldü 3 0 Yanıtla
  • Kuzey null Kuzey null:
    karı kız muhabbetinin sonu iyi olmaz ,karın olsa herşey mübah bile olsa akıllı olmak lazım,aleyna suçlu mu değil ml olayi değil bu erkeklik zor zanaat,karı aklıyla hareket etmemek lazım,suçludur hemde sapına kadar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi! Korumaları hemen devreye girdi - Son Dakika
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