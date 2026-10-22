Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti

Bileğinin çıktığından şüphelendiği kızını özel bir hastanenin acil servisine götüren bir anne, işlemlerin ardından gelen faturayı görünce büyük şok yaşadı. Acil servis muayenesi için 1.750 TL ödeyen anneye, sadece bir röntgen çekimi için de 6.800 TL fatura kesildi.

"BUNU KABUL ETMİYORUM"

Ödediği yüksek tutara sert tepki gösteren anne, "Röntgenin fiyatı normal mi, bunu kabul etmiyorum" sözleriyle isyan etti. Yaşanan bu olay, özel hastanelerin acil servis ve tetkik ücretlerinde uyguladığı yüksek fiyat politikalarını bir kez daha gündeme getirdi.