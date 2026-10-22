Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19\'u cezaevine gönderildi

Benim Kkk:

Para nerde siyasail dinciler orda artik be zaman ayikacaksiniz bu tiplejrn birakin qrkaisnda gidilmeyi selam bile vermemeniz lazimken nerde o kafa bu kotu ama beninki iyi modunda afyonlanmis gibi pesinden gidiyorlar

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