Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19\'u cezaevine gönderildi

Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19'u cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği 19 şüpheli hakkında tutuklama, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.
Süleymancılara yönelik son operasyonda gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı.
19 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI
Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaate yönelik Ankara merkezli yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 19.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama, 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiştir" denildi.
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