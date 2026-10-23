Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti - Son Dakika
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Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti

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Atatürkçü Düşünce Derneği Sancaktepe Şubesi’nde gerçekleştirilen drama eğitimi etkinliğine ait görüntüler büyük tepki çekti. Videonun altına "Yazık ki Atatürk'ün düşüncesini yaşatmak bunlara kalmış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Sancaktepe Şubesi’nde düzenlenen bir drama eğitimi etkinliği sırasında kaydedilen görüntüler geniş yankı uyandırdı. Etkinlik anına ait videonun platformlarda yayılması üzerine kullanıcılar arasında tartışma başladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti

"BUNLAR NE YAPIYOR?"

Kısa sürede gündeme giren ve hızla yayılan görüntülere ilişkin sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını dile getiren çok sayıda yorumda bulundu. Paylaşılan videonun altına "Bunlar ne yapıyor?", "Allah aşkına biri bana bunların ne yaptığını izah etsin" ve "Yazık ki Atatürk'ün düşüncesini yaşatmak bunlara kalmış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Mustafa Kemal AtatürkSancaktepeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (50)

  • Y Kali Y Kali:
    Gayet bunlara yakışan hareketler 5 2 Yanıtla
  • halilibrahimyazici halilibrahimyazici:
    kabirde içki içende bunlar deyilmi yazik bunlara oy veren var 3 2 Yanıtla
    Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    senin pederde validene kahvedekilere oy verdirtmiş sen ortaya cıkmıssın.. kahvedekiler bosa oy vermez almıştır illa:D 0 0
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    Allah akıl fikir versin gidin 2 rekat namaz kılın boş işler bunlar 5 0 Yanıtla
  • adem alemdar adem alemdar:
    saman fazla gelmiş bunlara 4 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    niye şaşırdılar buna anlamadım laiküs 4 0 Yanıtla
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