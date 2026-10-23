Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu - Son Dakika
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Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu

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Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
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HBO Max, “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi”nin 8 bölümlük yeni sezonunu yayınladı. Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Erdal Beşikçioğlu, çekimleri önceden tamamlanan dizide sezonun son bölümüne kadar yer alıyor.

HBO Max, “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi”nin 8 bölümlük yeni sezonunu yayınladı. Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Erdal Beşikçioğlu’nun dizide yer alıp almadığı da merak konusuydu.

HBO Max, “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi”nin dördüncü sezonunu 23 Ekim’de tüm bölümleriyle izleyiciyle buluşturdu. Çekimleri tutuklanmasından önce tamamlanan dizide Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle son bölüme kadar yer alıyor. Sekiz bölümden oluşan yeni sezonda Canan Ergüder, İnanç Konukçu, Berkan Şal ve Güven Kıraç da rol alıyor.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu

ETİMESGUT BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Oyunculuğunun yanı sıra Etimesgut Belediye Başkanı olan Beşikçioğlu, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 Ağustos’ta tutuklandı. Bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve belediyenin çeşitli işlemlerinde menfaat sağlandığı iddialarını inceleyen soruşturmada Beşikçioğlu’na; ihaleye fesat karıştırma, zimmet, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları yöneltildi. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldı. Suçlamalar yargı süreci kapsamında bulunuyor. 

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu

Beşikçioğlu, emniyetteki ifadesinde bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sırasında ortaya çıkarıldığını savundu. “Behzat Ç.” dizisinin çekimlerinin de belediyeyi zarara uğratmadığını belirtti. 

YENİ SEZONDA ÜÇ YILLIK ZAMAN ATLAMASI

Dördüncü sezon, Şule’nin ölümünün ardından yaşanan üç yıllık zaman atlamasıyla başlıyor. Hikâyede Behzat’ın intikamını aldığı, Savcı Esra’nın görevine döndüğü ve Cinayet Büro’daki olayların sürdüğü aktarılıyor.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu

Dizinin oyuncu kadrosunda Beşikçioğlu ve Ergüder’in yanı sıra İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Derin Beşikçioğlu, Kaan Sevi, Berke Üzrek, Eray Eserol, Selen Öztürk, Emrah Elçiboğa, Önder Selen, Ege Aydan ve Suat Sungur bulunuyor.

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SON DAKİKA: Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu - Son Dakika
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