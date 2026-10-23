Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba - Son Dakika
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Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba

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Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
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Togg, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More modelini yedi farklı renk seçeneği, özel tasarım detayları ve 4,3 saniyelik 0-100 km/sa hızlanma performansına sahip Kehribar Serisi ile buluşturdu.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, doğadan ilham alan özel serilerine "Kehribar" ile yeni bir halka eklediğini duyurdu. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip T10F 4More modeliyle sunulan yeni seri, kehribarın renk tonlarından esinlenen özel tasarım detayları ve üstün performans verileriyle dikkat çekiyor.

Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba

ÖZEL DETAYLAR VE YEDİ FARKLI GÖVDE RENGİ

Kehribar Serisi; Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle yollara çıkıyor. Işığa göre değişen yansımalarıyla araca sofistike bir görünüm kazandıran seride; jantlar, ön panjur, logo, yan aynalar ve cam çerçevelerinde özel kehribar detayları yer alıyor. İç mekânda ise Artisyn kumaş, kabartma desenli koltuklar ve dekoratif yüzeyler dış tasarımdaki renk ile malzeme uyumunu kabine taşıyor.

Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba

4,3 SANİYEDE 100 KM/SA HIZA ULAŞIYOR

T10F 4More Kehribar Serisi, estetik detaylarının yanı sıra yüksek performansıyla öne çıkıyor:

  • Güç ve Tork: Çift motorlu yapı, 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm maksimum tork üretiyor.
  • Hızlanma: 0’dan 100 km/sa hıza sadece 4,3 saniyede ulaşıyor.
  • Menzil ve Batarya: 89,6 kWh batarya kapasitesiyle WLTP standartlarına göre 500 kilometre menzil sunuyor.
  • Şarj Süresi: Hızlı şarj ile 26,5 dakikada şarj olabiliyor.
OtomobilGüncelTOGGSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Can Astragan Can Astragan:
    bence sınıfında 1 numara. 5 0 Yanıtla
  • Özcan Kuvan Özcan Kuvan:
    Evet bütün devlet Erkan’ını TOGG kullanmaya bekliyoruz yerli milli olun biraz 4 1 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    önce yerli malına boykot yapan yeni partilileri ve chp lileri yerli olmaya davet ediyoruz 2 0
  • 4jdzqvwvb4 4jdzqvwvb4:
    linea ya benziyor 2 0 Yanıtla
  • Sertif DİLER Sertif DİLER:
    Haramzadeler burdan ne kadar çaldı acba 0 1 Yanıtla
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    MADEMKİ ÇOK HIZLI ATAK ÜST DÜZEY KORUMALARA NEDEN VERİLMİYOR DA ONLARA —GMC—- VERŞYORSUNUZ……!!!! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba - Son Dakika
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