Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, doğadan ilham alan özel serilerine "Kehribar" ile yeni bir halka eklediğini duyurdu. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip T10F 4More modeliyle sunulan yeni seri, kehribarın renk tonlarından esinlenen özel tasarım detayları ve üstün performans verileriyle dikkat çekiyor.

ÖZEL DETAYLAR VE YEDİ FARKLI GÖVDE RENGİ

Kehribar Serisi; Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle yollara çıkıyor. Işığa göre değişen yansımalarıyla araca sofistike bir görünüm kazandıran seride; jantlar, ön panjur, logo, yan aynalar ve cam çerçevelerinde özel kehribar detayları yer alıyor. İç mekânda ise Artisyn kumaş, kabartma desenli koltuklar ve dekoratif yüzeyler dış tasarımdaki renk ile malzeme uyumunu kabine taşıyor.

4,3 SANİYEDE 100 KM/SA HIZA ULAŞIYOR

T10F 4More Kehribar Serisi, estetik detaylarının yanı sıra yüksek performansıyla öne çıkıyor: