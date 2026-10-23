Erbakan, Azerbaycan'ın giriş yasağına rağmen ana dilde eğitim sözü verdi - Son Dakika
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Erbakan, Azerbaycan'ın giriş yasağına rağmen ana dilde eğitim sözü verdi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan'ın başörtüsü yasağını kınayarak iktidarlarında ana dilde eğitimi çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Erbakan, giriş yasağının önemli olmadığını belirterek kız çocuklarının eğitim hakkının verilmesini istedi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak iktidar olduğumuzda ana dilde eğitim meselesini mutlaka çözüme kavuşturacağımızı ifade ettik" dedi.

Fatih Erbakan, Ulu Cami önünde çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Azerbaycan'ın 31 Türk vatandaşını "istenmeyen kişi" ilan etmesine karşı düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Esnaf ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakn, Azerbaycan yönetiminin okullarda "başörtüsü yasağına" ilişkin bir soru üzerine Erbakan, şunları söyledi:

"Azerbaycan yönetiminin bu tutumu, davranışı hiç uygun bir davranış değil. Bir defa kız çocuklarının eğitim hakkının engellenmesi ve başörtüsüyle ilgili olarak din ve inanç hürriyetine aykırı bir hareketin yapılması, insan haklarına aykırı bir hareketin yapılması son derece yanlış.

Bunu eleştiren, bunu kınayan bir açıklama yaptık ve arkasından böyle bir giriş yasağı geldi. Tabii bizim için giriş yasağının olup olmaması önemli değil. Bir an evvel oradaki bu sıkıntının giderilmesi ve oradaki kız çocuklarının eğitim hakkının teslim edilmesi, insan haklarına aykırı bu çağ dışı yasağın bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyoruz.

Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Burada tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Aliyev'e gerekli ikazı yapması, dostluğuna, iki ülkenin kardeşliğine, birlik ve beraberliğine ithafen bir adımın atılması ve bu sıkıntının ortadan kaldırılması için Sayın Cumhurbaşkanı'nın da elinden geleni yapması gerektiğine inanıyoruz."

"Kürt meselesi ve Anayasa'nın 66'ncı maddesine" ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erbakan, şöyle konuştu:

"Tabii 66. maddeyle ilgili bir tartışma eğer açılacak olursa o zaman gerekenleri söylemeyi düşünüyoruz. Onunla ilgili iktidar partisinin de diğer partilerin de doğrudan bir düşüncesi henüz ortaya çıkmadı. Onların düşüncelerini aldıktan sonra biz de bir yorum yapmayı düşünürüz.

Ama tabii Erbakan Hocamızın dediğiniz gibi Kürt kardeşlerimize, bölge halkına yaklaşımı bellidir. Buradaki bize olan sevgi ve teveccüh de Erbakan Hocamıza olan sevginin bir yansımasıdır. Bölge halkı vefa duygusuyla hareket ediyor ve bizleri de bağrına basıyor.

Biz de Erbakan Hocamızın zihniyetiyle bu bölgeye geldik. Irk ayrımı yapmadan, mezhep ayrımı yapmadan 86 milyonu kucaklamak için bölgeye geldik. İnşallah bu ziyaretlerimizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Kürtçe eğitime ilişkin partisinin yaklaşımını da anlatan Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili tabii eğitim hakkı ve Kürtçenin, ana dilin konuşulması hakkının kimsenin gasbedemeyeceğini söylüyoruz. Geçen hafta Van'daki temaslarımızda da programımızda da bunu ifade ettik. ve Yeniden Refah Partisi olarak iktidar olduğumuzda ana dilde eğitim meselesini mutlaka çözüme kavuşturacağımızı ifade ettik.

Bu özel okullarla da olabilir, devletin bir adım atmasıyla da olabilir. Bunu uzmanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı planlayabilirler, çözebilirler. Burada önemli olan niyettir. Bizim niyetimiz doğuştan gelen doğal bir hak olan ana dilin kullanılması, yaşatılması, öğretilmesi ve eğer talep olursa ana dilde eğitim öğretimin de yapılmasına müsaade edilmesidir. Duruşumuz bu şekilde."

Kaynak: ANKA
Fatih Erbakanİnsan HaklarıAzerbaycanPolitikaEğitimGüncelRefahSon Dakika

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