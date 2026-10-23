Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonsporlu kaleci Andre Onana, Hearts maçının ardından zincirleme trafik kazası geçirdi. Aracına arkadan çarpılması sonucu kazaya karışan başarılı kaleci ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, kazadan yara almadan kurtuldukları belirtildi.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Andre Onana trafik kazası geçirdi.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

61 Saat'te yer alan habere göre; Papara Park'taki karşılaşmanın ardından evine gitmek üzere yola çıkan Kamerunlu kaleci, Yomra tarafında zincirleme trafik kazasına karıştı. Haberde, Onana'nın kullandığı araca arkadan gelen başka bir araç çarptığı, çarpmanın etkisiyle Onana'nın aracının da önündeki araca çarparak zincirleme kazaya karıştığı belirtildi. 

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kaza sırasında ailesi de araçta bulunan Onana'nın ve aile üyelerinin kazadan yara almadan kurtulduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu dile getirildi. Ayrıca kulüp yetkililerinin de olay yerine gelerek Onana'nın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

UEFA Konferans LigiTrabzonsporTrabzonTrafikHeartsFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
Japonya’da şaşırtan uygulama Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar Japonya'da şaşırtan uygulama! Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar
Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti
23:56
Dolmabahçe’de 4 gol, 1 kırmızı kart Beşiktaş Avrupa’da namağlup ilerliyor
Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor
23:42
Kadıköy’ün başkanı Kösedağı, 30 meclis üyesiyle birlikte Yeni Parti’ye katıldı
Kadıköy'ün başkanı Kösedağı, 30 meclis üyesiyle birlikte Yeni Parti'ye katıldı
23:08
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19’u cezaevine gönderildi
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19'u cezaevine gönderildi
22:39
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
21:39
SPK raporlarıyla İstanbul’da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4’üne ev hapsi
SPK raporlarıyla İstanbul'da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4'üne ev hapsi
21:02
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 00:31:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei