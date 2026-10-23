Paymix soruşturmasında 23 şüphelinin mal varlığına el konuldu

'Paymix' soruşturması kapsamında, oyuncuları bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden bahis oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 23 şüpheliye yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suçtan elde edildiği belirlenen 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konulurken 467 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 'Paymix' soruşturması kapsamında yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ile aktiflik durumlarının ayrıntılı listelerde tutulduğu tespit edildi. Oyuncuların 'VIP', 'potansiyel VIP', 'aktif olmayan' ve 'uzun süredir işlem yapmayan' şeklinde gruplara ayrıldığı; gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve oyun haklarının müşteri bazında kaydedildiği tespit edildi. Listelerde, uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanyaların yanı sıra yüksek tutarda yatırım yapan oyuncular için hazırlanan özel tekliflerin de yer aldığı belirlendi. Şüphelilerin, oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik ettikleri belirlendi.

23 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama ve el koyma işlemlerinde suçtan elde edildiği belirlenen 13 araca, 10 konuta ve 6 tarla/bahçeye el konuldu. Ayrıca 467 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.