Portekiz\'de konut krizi protestolarına polis müdahalesi, 55 kişi gözaltına alındı

Portekiz'de konut krizi protestolarına polis müdahalesi, 55 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Portekiz'in Porto kenti ve başkent Lizbon'da konut krizine karşı düzenlenen protestolarda polis salı günü erken saatlerde eylemcilerin kent meydanlarındaki çadırlarına müdahale etti. Olaylarda 55 kişi sivil itaatsizlik suçlamasıyla gözaltına alındı, 2 kişi yaralandı.
LİZBON, 21 Ekim (Xinhua) -- Portekiz'in Porto kenti ve başkent Lizbon'da ülkedeki konut krizine karşı protesto gösterileri düzenlendi.
Portekiz polisinin salı günü erken saatlerde eylemcilerin kent meydanlarındaki çadırlarına müdahalesiyle çıkan olaylarda 55 kişi sivil itaatsizlik suçlamasıyla gözaltına alındı, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: Xinhua
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