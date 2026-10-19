Çin\'de 4 kentte ikinci el konut fiyatlarındaki yıllık düşüş %1,5\'e indi

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in büyük kentlerinde konut fiyatlarındaki yıllık düşüş eğilimi eylül ayında da yavaşlamayı sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ülkenin birinci kademe kentleri olan Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'de yeni konut fiyatları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 düştü. Bu durum, düşüş hızında bir önceki aya göre 0,4 yüzde puanlık bir yavaşlamaya işaret etti. İkinci el konut fiyatlarındaki yıllık düşüş ise yüzde 2,7'den yüzde 1,5'e geriledi.

İkinci ve üçüncü kademe kentlerde ise hem yeni hem de ikinci el konut fiyatlarındaki düşüş ağustos ayına göre yavaşladı.

Aylık bazda bakıldığında, birinci kademe kentlerde konut fiyatları eylül ayında artış kaydederken, ikinci ve üçüncü kademe kentlerde düşüş hızının genel olarak yavaşladığı görüldü.

Verilere göre, incelenen 70 büyük ve orta ölçekli kent arasında yeni konut fiyatları aylık bazda artan kent sayısı, bir önceki aya göre 2 artarak 17'ye yükseldi. İkinci el konut fiyatlarının arttığı kent sayısı ise ağustos ayına göre 6 artışla 9'a ulaştı.

Ulusal İstatistik Bürosu, 4'ü birinci kademe, 31'i ikinci kademe ve 35'i üçüncü kademe olmak üzere toplam 70 büyük kentin konut piyasasındaki değişimlere ilişkin aylık raporunu düzenli olarak yayımlıyor.