Tunceli Pertek'te Burmageçit köyünde 11 kırsal konut hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
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Tunceli Pertek'te Burmageçit köyünde 11 kırsal konut hak sahiplerine teslim edildi

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Tunceli Pertek\'te Burmageçit köyünde 11 kırsal konut hak sahiplerine teslim edildi
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Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Burmageçit köyünde yapımı tamamlanan 11 kırsal konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. Kent genelinde kırsalda 817, şehir merkezinde bin 370 konut için süreç sürerken yıl sonuna kadar yüzde 75'inin teslim edilmesi hedefleniyor.

Tunceli'nin Burmageçit köyünde yapımı tamamlanan 11 kırsal konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Pertek ilçesinde bağlı Burmageçit köyünde fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikiminin ardından yeni konutlarına kavuşan vatandaşlarla bir araya gelen Aygöl, ailelerin sevincine ortak oldu. Tunceli genelinde vatandaşların güvenli ve konforlu konutlara kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kırsal alanlarda 817, şehir merkezinde ise bin 370 konutun yapım ve teslim süreci devam ediyor. Yıl sonuna kadar konutların yüzde 75'inin hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Burmageçit köyünde anahtarları teslim edilen 11 konutla birlikte hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, kırsal yerleşimlerde konut çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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