Edirne Uzunköprü\'de Kırcasalih\'teki şantiyede yangına işçiler ilk müdahaleyi yaptı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir şantiyede çıkan yangına işçiler müdahale etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının şantiyesinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çalışan işçiler tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.