Edirne Uzunköprü'de Kırcasalih'teki şantiyede yangına işçiler ilk müdahaleyi yaptı - Son Dakika
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Edirne Uzunköprü'de Kırcasalih'teki şantiyede yangına işçiler ilk müdahaleyi yaptı

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Edirne Uzunköprü\'de Kırcasalih\'teki şantiyede yangına işçiler ilk müdahaleyi yaptı
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Edirne Uzunköprü\'de Kırcasalih\'teki şantiyede yangına işçiler ilk müdahaleyi yaptı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesindeki TOKİ konut şantiyesinde çıkan yangına işçiler ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ve ambulans ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir şantiyede çıkan yangına işçiler müdahale etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının şantiyesinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çalışan işçiler tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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