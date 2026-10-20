TOKİ\'nin konut getirisi payı yüzde 11,7\'ye çıktı, 2026\'da 255 bin konut teslim edilecek

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, "TOKİ'nin ülke genelindeki toplam konut getirisindeki payı yüzde 9'lar seviyesinden yüzde 11,7'ye yükselmiştir. İlk el konut satışındaki payımız ise yüzde 12,5 seviyesine ulaşmıştır." dedi.

TBMM KİT Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ ile Bakanlığın ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2023-2024 yılları hesapları görüşüldü.

İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Komisyonda yaptığı sunumda, yerel yönetimlerin çevre dostu, düşük karbonlu ve iklim dirençli yatırımlarına teknik ve finansman desteği sağlayarak iklim dirençli şehirlerin dönüşümüne katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

İLBANK'ın içme suyu yönetiminde, kayıp kaçakla mücadelede stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Karahan, yerel yönetimlerden alınan verilere göre kayıp kaçak oranının yüzde 32,4 seviyesinde olduğunu aktardı.

Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026 yılı ağustos sonu itibarıyla bankamızın nominal sermayesi 120 milyar lira, ödeme sermayesi 114 milyar 320 milyon lira, öz kaynağı 156,25 milyar lira, aktif büyüklüğü ise 462,13 milyar lira. 120 milyar olan sermayemiz 10 Ekim 2026 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 250 milyar liraya çıkarılmıştır. Ödenmiş sermayemiz 2025 yılında 86,6 milyar, 2026 Ağustos sonu itibarıyla 114,32 milyar liradır. Öz kaynaklarımızdan 2025 yılında 2 bin 554 adet iş için toplam 55,4 milyar lira nakdi, 196 adet iş için 17,2 milyar gayri nakdi olmak üzere toplam 72,6 milyar lira, 2026 Ağustos sonu itibarıyla 1688 adet iş için toplam 56 milyar nakdi, 132 adet iş için de 17,7 milyar gayri nakdi olmak üzere toplam 73,7 milyar lira finansman sağlanmıştır."

2026 yılı boyunca kamu yatırım programı kapsamında ayrılan 113 milyar 377 milyon liralık kaynağın, belediye hizmetleri, kent içi ulaşım, enerji, içme suyu ve kanalizasyon sistemleri gibi projelerin tamamlanmasına katkı sağladığı bilgisini veren Karahan, "Bankamız aracılığıyla yerel yönetimlerimize genel bütçeden tahakkuk eden 2025 yılında 653,2 milyar lira, 2026 Ağustos sonu itibarıyla 648,1 milyar lira kaynak aktarılmıştır." dedi.

İLBANK'ın katkılarıyla, deprem bölgesindeki yerleşimlerin yeniden ayağa kaldırılması ve güvenli altyapının oluşturulması için 153,78 milyar liralık yatırımın hayata geçirildiğini söyleyen Karahan, "Bu kapsamda bölgede şimdiye kadar 172 proje tamamlanmıştır. Kentsel hizmetler, içme suyu, atık su ve güneş enerjisi sistemleri yatırımları hayata geçirilmiştir. Söz konusu finansmanın 35,75 milyar lirası tamamlanan işleri kapsamaktadır. Devam eden 79 işin finansmanı 68,35 milyar lira, planlanan 51 adet işin finansmanı ise 49,68 milyar liradır." ifadelerini kullandı.

Karahan, 2026'da dış kaynaklı projelere 29,8 milyar lira tutarında harcama gerçekleştirildiğini söyledi.

"2026 yılı içinde 255 bin konutun teslimi gerçekleştirilecek"

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, komisyonda yaptığı sunumda, 22 yılda toplam 1 milyon 770 bin konut inşa ettiklerini belirterek, toplumun ihtiyaç duyduğu 71 bin sosyal donatı ve kamu hizmet binasını da ülkeye kazandırdıklarını ifade etti.

Sungur, KİT kapsamında görüşülen 2023-2024 yıllarının Türkiye'nin yakın tarihinde büyük bir afetin yaşandığı ve ardından kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin başlatıldığı kritik bir dönem olduğunu dile getirdi.

10 Ağustos 2025'te meydana gelen ve özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan depremlerde çok sayıda yerleşim biriminin zarar gördüğünü hatırlatan Sungur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 yılının haziran ayında İzmir'in ilçe ve köylerinde meydana gelen yangınların ardından 138 köy evi, 21 ahır, bir cami ve bir köy konağının yapım süreci de başlatıldı. Bilecik'in Gölpazar ilçesi ve köyleri ile Karabük'te meydana gelen yangınların ardından da 70 köy evi, 57 ahır ve 3 dükkan inşa ediliyor. Bu konutlar da en kısa sürede tamamlanacak. Vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşacaktır."

İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projeleri kapsamında da çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Sungur, şunları kaydetti:

"Altyapısı tamamlanmış ve imar planları hazırlanmış arsaları uygun ödeme koşullarıyla hak sahiplerine tahsis ediyoruz. İlk Evim Arsa projesinde 235 bin 439 hak sahibi bulunmakta olup 212 bin 339 hak sahibinin imar planını onay işlemleri tamamlanmış, kalan 23 bin 100 hak sahibinin mülkiyet çalışmaları da en kısa sürede yıl sonuna kadar tamamlanacak. İlk İş Yerim projesi kapsamında ise 10 bin iş yerinin yapılması hedeflenmiş. Bu kapsamda 6 bin 788 dükkanın inşaatları hızla tamamlanmaktadır. 1862 dükkanlı proje çalışmaları tamamlanmış, 1297 dükkanın ise planlama ve mimari proje çalışmaları devam etmektedir."

Sungur, "faizsiz konut kredisi" uygulamasının sürdüğünü anımsatarak, 2026 yılı için şartları taşıyan hak sahiplerine 1 milyon 233 bin lira faizsiz konut kredisi sağlandığını bildirdi.

2026'da şu ana kadar 502 kişinin söz konusu krediden yararlandığını aktaran Sungur, toplam 607 milyon liralık faizsiz konut kredisi kullandırıldığını kaydetti.

Sungur, şöyle devam etti:

"TOKİ'nin ülke genelindeki toplam konut getirisindeki payı yüzde 9'lar seviyesinden yüzde 11,7'ye yükselmiştir. İlk el konut satışındaki payımız ise yüzde 12,5 seviyesine ulaşmıştır. Yıllık ortalama konut üretimi de önemli ölçüde artırılmıştır. 2025 yılında tarihin en yüksek konut üretim rakamına ulaşılarak 212 bin 981 konutun ihalesi yapılmıştır. Aynı yıl 133 bin 761 konutun satışı 124 bin 34 konutun da teslimi gerçekleştirilmiştir. 2026 yılının ilk 9 ayında ise 135 bin 892 konutun teslimi yapılmıştır. Yıl sonuna kadar da yaklaşık 119 bin konutun teslimi planlanmış olup toplamda 2026 yılı içinde 255 bin konutun teslimi gerçekleştirilecek."

Sungur, ekim ayı itibarıyla toplam 1246 şantiyede 279 bin konut ve sosyal donatı inşaatının sürdüğünü belirtti.

Bu yılın çalışmalarını sürdürürken 2027 yılı hedeflerini de belirlediklerini ifade eden Sungur, sosyal konut üretimini artırarak 500 bin sosyal konutun tamamlanmasına yönelik çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda sürdüreceklerini aktardı.

Ataşehir, Üsküdar ve Maltepe ilçelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

KİT Komisyonunda daha sonra Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2023 ve 2024 yılları hesaplarının görüşmelerine geçildi.

Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ahmet Kaynar, sunumunda, birçok inşaat ve restorasyon çalışmasını başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Restorasyon çalışmalarının yanı sıra İstanbul'un Ataşehir, Üsküdar ve Maltepe ilçelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının da sürdüğünü belirten Kaynar, restorasyon ve kentsel dönüşüm uygulamalarında standartları yükseltmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2023 ve 2024 yılı hesaplarının görüşüldüğü komisyonda, TOKİ'nin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin bilançoları ibra edildi.