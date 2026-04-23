Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı - Son Dakika
Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı

Dolmabahçe\'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
23.04.2026 22:36
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, yarı finalde Konyaspor ile kendi evinde karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-0 kazandı.

TOURE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Murillo, bekletmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağa sağ ayağıyla gelişine vuran Toure'nin şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı

RIDVAN'IN ŞUTU İSABETLİ OLMADI 

26. dakikada Olaitan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI

44. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın çaprazdan çıkardığı pasa Hadergjonaj, ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDA İLK TEHLİKE ALANYASPOR'DAN

47. dakikada konuk takımın atağında savunma arkasına sarkan Hwang ceza sahası içi sağ çaprazından sert vurdu, top yandan az farkla auta çıktı.

EL BILAL TOURE'NİN KAFA VURUŞU AUT

65. dakikadaki Beşiktaş atağında El Bilal Toure topla birlikte merkezden ceza sahasına yöneldi. Pasını ilk anda Cerny'e aktaramadı ancak Orkun'un yatarak yaptığı müdahalenin ardından Cerny ceza sahası içinde topla buluştu ve son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Arka direkte topa yükselen El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda top dışarı gitti.

Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı

DOLMABAHÇE'DE FARK İKİYE ÇIKTI

Beşiktaş, 82. dakikada farkı ikiye çıkardı. Alanyaspor kazandığı endirekt serbest vuruşta hızlı başlamak isteyen kaleci Ertuğrul'un pasını Olaitan araya girdi. Ceza sahasında topu solundaki Oh'a çevirdi. Oh'a ise topu sadece boş kaleye yuvarlamak kaldı.

KARA KARTAL'DAN BİR GOL DAHA

Beşiktaş, 85. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde müsait durumda olan Orkun Kökçü, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 

BEŞİKTAŞ YARI FİNALE YÜKSELDİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar adını yarı finale yazdıran ekip oldu. Alanyaspor ise kupaya veda etti.

SIRADAKİ RAKİP KONYASPOR

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, yarı finalde Fenerbahçe'yi kendi sahasında eleyen TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. 

Son Dakika Spor Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı - Son Dakika

Eğirdir Gölü’nde Doğal Yürüyüş Yolu Eğirdir Gölü'nde Doğal Yürüyüş Yolu
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu
İki çocuğunun annesini boğazından vurarak katletti İki çocuğunun annesini boğazından vurarak katletti
Mardin’de kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı Mardin'de kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
İran’ın Hürmüz’deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
Atamızın armağanı 23 Nisan’ın tarihsel yolculuğu TBMM’nin açılışından dünya çocuklarına Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz

21:55
CHP’lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel’den ilk yorum
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum
21:35
Samsunspor’u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi
Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi
21:29
Bahçeli’den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür
Bahçeli'den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür
21:16
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
20:58
Fenerbahçe’de kırılan rekor da başarıyı getirmedi
Fenerbahçe'de kırılan rekor da başarıyı getirmedi
20:57
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuluyor
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
20:48
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
20:33
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi
19:18
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı”
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Özgür Özel ile görüşür müsünüz“ sorusuna net yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
18:39
“Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi“ iddiası
"Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi" iddiası
SON DAKİKA: Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı - Son Dakika
